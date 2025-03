Spotkanie w Łęcznej pomiędzy miejscowym Górnikiem, a Ruchem Chorzów to pierwszy sobotni mecz 25. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Łęczna – Ruch Chorzów na Polsatsport.pl.

Górnik Łęczna przed 25. kolejką, z 33 punktami na koncie zajmuje 11. miejsce w ligowej tabeli. Ostatnie miesiące w wykonaniu piłkarzy z Łęcznej nie napawają optymizmem. Górnik ostatnie spotkanie o punkty wygrał w grudniu, pokonując w Rzeszowie Stal 3:0, a w ostatnich czterech ligowych potyczkach za każdym razem piłkarze z Łęcznej schodzili z murawy pokonani.

Ruch Chorzów to 7. drużyna Betclic 1 Ligi. Piłkarze trenera Dawida Szulczka zgromadzili na swoim koncie 37 punktów, ale ostatnie tygodnie również nie wyglądają najlepiej. Drużyna ze Śląska, podobnie jak piłkarze z Łęcznej, na ligowe zwycięstwo czeka od grudnia, kiedy to w Pruszkowie odniosła zwycięstwo nad Zniczem 3:2. Ostatnie trzy ligowe spotkania spotkania Ruchu to dwa remisy i porażka.



Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Łęczna – Ruch Chorzów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.