Betclic 2. Liga: Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Wieczysta Kraków. Relacja live i wynik na żywo

W Betclic 2. Lidze szykuje się hitowe starcie – lider tabeli Pogoń Grodzisk Mazowiecki zmierzy się na własnym stadionie z wiceliderem, Wieczystą Kraków. Przed tym meczem podopieczni Marcina Sasala mają na koncie 58 punktów po 23 rozegranych spotkaniach, wyprzedzając drużynę z Małopolski o cztery oczka. Warto podkreślić, że Pogoń poniosła w tym sezonie tylko jedną porażkę – na początku roku uległa GKS-owi Jastrzębie 0:3.

Wieczysta Kraków, która celuje w awans do Betclic 1. Ligi, zrobi wszystko, by zmniejszyć dystans do lidera. Podopieczni Sławomira Peszki mogą pochwalić się bilansem 17 zwycięstw, trzech remisów i trzech porażek, co daje im 54 punkty. W poprzedniej kolejce pokonali Olimpię Elbląg 3:2 i będą chcieli podtrzymać dobrą passę.

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:45.