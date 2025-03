Czy Mateusz Bieniek zagra w tym sezonie w reprezentacji? Siatkarz zabrał głos

Wśród 30 zawodników powołanych przez Grbicia pojawiło się wiele nowych nazwisk. Kilku tych bardziej znanych jednak zabrakło. Na liście nie znaleźli się m.in Łukasz Kaczmarek, Marcin Janusz czy Mateusz Bieniek.

Ostatni z nich już od jakiegoś czasu zmaga się z coraz to nowymi urazami. W materiale wyemitowanym w sobotę w Magazynie #7Strefa środkowy Aluronu CMC Warty Zawiercie przyznał, że w tym sezonie nie zobaczymy go w koszulce z orłem na piersi.

- Nie ma takiej szansy. Trener powiedział, że ta piątka, która dostała wolne lato, nie wróci w te wakacje. Okres między finałami Ligi Narodów a mistrzostwami świata jest za krótki, by się przygotowali. Ja mam zalecenia lekarskie, by około trzech miesięcy w ogóle nie skakać - wyjaśnił Bieniek w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz.

31-latek przyznał, że rozmawiał z selekcjonerem o swoim stanie zdrowia. Obaj doszli do wniosku, że sezon "poigrzyskowy" to idealny moment na to, by zadbać o swoje zdrowie.

- Były dyskusje. Ja przedstawiłem swój punkt widzenia, trener swój. Zgodziliśmy się do tego, że muszę doprowadzić swoje ciało do tego, by było w 100% zdrowe. Trener zgodził się z tym, że teraz jest idealny moment, by poświęcić parę miesięcy i się wyleczyć - dodał Bieniek.

Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni rozpoczną rywalizację w tegorocznej edycji Ligi Narodów od turnieju w Chinach, gdzie zmierzą się z Holandią, Japonią, Turcją oraz Serbią w dniach 11-15 czerwca.