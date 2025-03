DWM Fight Night 3: Wyniki walk

Już w sobotni wieczór w Białogardzie odbędzie się gala DWM Fight Night 3. Kibice zobaczą aż 13 pojedynków, z czego 11 będzie transmitowanych na sportowych antenach Polsatu. W walce wieczoru dojdzie do niezwykłego starcia - pojedynek bokserski w małych rękawicach do MMA stoczą doświadczeni Michał Gutowski i Marcin Łazarz. Sprawdźcie wyniki gali DWM Fight Night 3.

Walką wieczoru DWM Fight Night 3 będzie starcie dwóch prawdziwych weteranów polskiej sceny sportów walki - Michała Gutowskiego i Marcina "Bane" Łazarza. Obaj mają na koncie walki w czołowych organizacjach, a teraz zmierzą się w formule cage boxingu - bokserskim pojedynku w małych rękawicach, który gwarantuje twarde wymiany i wysokie tempo.

Łazarz to były mistrz nieistniejącej już brytyjskiej organizacji BAMMA, a także były czempion wagi półciężkiej Fight Exclusive Night. Gutowski również bił się na galach FEN i podobnie jak jego rywal, zawodową karierę rozpoczął w 2010 roku. Obaj to twardzi zawodnicy, którzy nie pękają pod presją i mają doświadczenie w długich, wyniszczających walkach. Do ringu wejdzie też Adrian Gunia, który od dłuższego czasu robi furorę w Muay Thai i tym razem zmierzy się z Antonio Marcosem Da Silvą, reprezentującym portugalską szkołę walki.

Na gali nie zabraknie mocnych uderzeń i widowiskowych pojedynków. Kibice zobaczą m.in. Jakuba Pokusę i Jerome'a Jesi w kickboxingu oraz kilka elektryzujących starć półzawodowych. Wszyscy zawodnicy zmieścili się w limitach wagowych, więc karta walk jest gotowa. To będzie prawdziwa wojna, a kibice mogą szykować się na wieczór pełen nokautów i efektownych akcji!

Transmisja gali DWM Fight Night 3 od godziny 19.00 w Polsacie Sport Fight oraz na Polsat Box Go. Od godziny 20.00 gala będzie transmitowana w Super Polsacie, Polsacie Sport Fight oraz na Polsat Box Go.

Wyniki walk gali DWM Fight Night 3:

Przedwalki:

1. 88 kg: Sviatoslav Zhymanov - Damian Majcher - MMA semi pro

2. 96 kg: Slava Korop - Mirosław Pilarczyk - MMA semi pro

Karta wstępna:



3. 93 kg: Kamil Kazimierski - Łukasz Łon - Cage boxing

4. 84 kg: Marcin Budnik - Patryk Jaworski - MMA semi pro

5. 88 kg: Sebastian Zając - Marek Woroncow - K1 semi pro



Karta główna:



6. 77 kg: Michał Szczepański - Maciej Brzeziński - MMA semi pro

7. 68 kg: Mariusz Magda - Bogdan Danillko - MMA

8. 80 kg: Kewin Wissmann - Natan Niewiadomski - MMA

9. 66 kg: Dominik Mazur - Siergiej Kolotiuk - MMA

10. 77 kg: Artur Kamiński - Krystian Wiśniewski - MMA

11. 68 kg: Marcos da Silva - Adrian Gunia - Muay Thai

12. 75 kg: Jerome Jesi - Jakub Pokusa - K1 male rękawice

13. 98 kg: Michał Gutowski - Marcin Łazarz - Cage boxing

ŁO, Polsat Sport