Legia Warszawa zepsuła jubileusz legendzie

Sporo działo się w sobotnim meczu ORLEN Basket Ligi we Włocławku! Ostatecznie Legia Warszawa pokonała Anwil 85:77, psując kapitanowi Anwilu Kamilowi Łączyńskiemu jubileuszowy, 500. mecz w polskiej lidze.

Obie drużyny przystąpiły do tego meczu w niepełnych składach - na początku też nie prezentowały najlepszej skuteczności. Jednocześnie spotkanie było bardzo wyrównane. Po późniejszych trójkach Andrzeja Pluty i EJ Onu przyjezdni uciekali jednak na sześć punktów. Włocławianie w tym fragmencie nie byli w stanie dotrzymać kroku w ofensywie. Dzięki trójce Michała Kolendy po 10 minutach było 14:21.

ZOBACZ TAKŻE: Co za mecz w polskiej lidze! Zwycięzcę wyłoniła dopiero druga dogrywka

W drugiej kwarcie Legia prowadziła nawet 12 punktami po rzutach wolnych Onu. Później zespół z Warszawy zatrzymał się jednak w ataku, a straty rzutami z dystansu odrabiali Luke Petrasek, Justin Turner oraz Michał Michalak. Dzięki nim przewaga stopniała do zaledwie dwóch punktów. W samej końcówce rzuty wolne Petraska sprawiły, że pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 37:36.

Efektowny Deane Williams dawał ponownie przewagę ekipie Selcuka Ernaka również w trzeciej kwarcie. Ekipa z Warszawy doprowadzała jednak do wyrównania dzięki zagraniom Ojarsa Silinsa. Spotkanie było teraz bardzo wyrównane, chociaż po akcji Justina Turnera to gospodarze byli lepsi o pięć punktów. Ostatecznie m. in. dzięki trójce Luke'a Petraska po 30 minutach było 59:57.

W kolejnej części meczu drużyna trenera Heiko Rannuli wracała na prowadzenie dzięki zagraniom Michała Kolendy. Włocławianie znowu musieli gonić wynik, w czym pomagali Williams oraz Michalaka. Po chwili i trójce Luke'a Nelsona znowu byli lepsi! Końcówka całkowicie należała jednak do przyjezdnych. Niezwykle ważne rzuty trafiali Silins oraz Pluta, a swoje akcje dokładał także Aleksa Radanov. Ostatecznie Legia zwyciężyła 85:77!

Najlepszym zawodnikiem gości był Andrzej Pluta z 20 punktami, 6 zbiórkami i 4 asystami. Justin Turner rzucił dla gospodarzy 24 punkty.

Spotkanie Anwilu Włocławek z Legią Warszawa było 500. meczem Kamila Łączyńskiego na poziomie ORLEN Basket Ligi! Rozgrywający rozpoczynał karierę w Polonii Warszawa - zadebiutował w rozgrywkach 2006/2007! Od tego czasu grał też w AZS Koszalin, Rosie Radom, Polfarmeksie Kutno, WKS Śląsku Wrocław, Polskim Cukrze Pszczółce Lublin, a przede wszystkim - w Anwilu. To jego ósmy sezon w klubie z Włocławka.

Wszystkie jego największe osiągnięcia w karierze również związane są z tym zespołem. Kamil Łączyński dwa razy sięgał po złoto (2018 i 2019), raz po brąz (2022), ponadto zdobył Superpuchar Polski (2017). To MVP finałów w 2018 roku, był członkiem zespołu, który w 2023 roku zwyciężył w rozgrywkach FIBA Europe Cup.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ORLEN Basket Liga - 23. kolejka

Anwil Włocławek - Legia Warszawa 77:85 (14:21, 23:15, 22:21, 18:28)

Anwil: Justin Turner 24, Michał Michalak 14, Luke Petrasek 14, Deane Williams 11, Luke Nelson 6, Nick Ongenda 4, Kamil Łączyński 2, Krzysztof Sulima 2, PJ Pipes 0, Karol Gruszecki 0, Bartosz Łazarski 0;

Legia: Andrzej Pluta 20, Ojars Silins 16, Michał Kolenda 16, Aleksa Radanow 14, E.j. Onu 9, Mate Vucic 5, Dominik Grudziński 3, Keifer Sykes 2, Maksymilian Wilczek 0.

PLK.PL