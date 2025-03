Novak Djoković poznał rywala w finale! Co za mecz w Miami

Pierwszy set półfinałowego pojedynku był bardzo wyrównany. Obaj zawodnicy dobrze serwowali, przez co kibice w tej części meczu nie zobaczyli ani jednego break pointa. Nic zatem dziwnego, że o wyniku partii musiał zadecydować tie-break, w którym chłodniejszą głowę zachował Mensik (7-4).

Czech po wygranym secie poczuł się jednak za pewnie, przez co już na początku drugiej odsłony został przełamany. Jak się okazało ten "mały" triumf okazał się dla Fritza bardzo ważny. Amerykanin już do końca seta nie oddał prowadzenia (6:4), tym samym doprowadzając do wyrównania.

Trzecia część rywalizacji była wierną kopią pierwszej partii. Znowu żaden z zawodników nie był w stanie przełamać oponenta, a tie-break ponownie okazał się szczęśliwszy dla Mensika. Plasujący się na 54. miejscu w rankingu ATP zawodnik wykorzystał pierwszą piłkę meczową i zapewnił sobie awans do finału zmagań za oceanem.

Teraz przez Czechem spore wyzwanie. Jego rywalem w bezpośredniej walce o trofeum będzie Novak Djoković, który w półfinale odprawił Grigor Dimitrow.

Jakub Mensik - Taylor Fritz 7:6 (7-4), 4:6, 7:6 (7-4)