Olbrzymi cios dla Wisły Kraków! Takie wieści tuż przed Superpucharem Polski

Już w środę 2 kwietnia na PGE Narodowym ekipa Wisły Kraków zagra o Superpuchar Polski z Jagiellonią Białystok. Wszystko wskazuje na to, że "Biała Gwiazda" przystąpi do tej rywalizacji poważnie osłabiona - bez swojej największej gwiazdy i najlepszego strzelca - Angela Rodado, który jest kontuzjowany.

Krakowianie, mimo że kolejny sezon spędzają na zapleczu PKO BP Ekstraklasy, stoją przed szansą na drugie krajowe trofeum w ciągu niespełna dwunastu miesięcy. W maju ubiegłego roku Wisła sensacyjnie dotarła do finału Pucharu Polski, w którym okazała się lepsza od Pogoni Szczecin. Teraz, ponownie na tym samym stadionie, powalczy o Superpuchar.

Niestety, wiele wskazuje na to, że przedstawiciel Betclic 1. Ligi nie będzie mógł skorzystać z usług Rodado, który w ostatnim meczu ligowym zszedł z boiska kontuzjowany. Wcześniej Hiszpan zdążył zapisać się na listę strzelców z rzutu karnego, przyczyniając się do triumfu nad Kotwicą Kołobrzeg 2:1. Zaledwie kilka chwil później - w 69. minucie opuścił plac gry.

Według informacji serwisu "Meczyki.pl", Rodado doznał urazu barku. Jego przerwa w grze jest przewidziana na ponad tydzień, co oznacza, że piłkarz z Półwyspu Iberyjskiego nie zdąży wykurować się na konfrontację z Jagiellonią Białystok. To rzecz jasna olbrzymi cios dla Wisły, ponieważ 28-latek strzelił w tym sezonie 24 gole i zanotował 10 asyst w 34 meczach dla "Białej Gwiazdy". W klubie ze stolicy Małopolski występuje od sierpnia 2022 roku. Jego bilans jest znakomity i wynosi 60 bramek oraz 16 asyst w stu spotkaniach. To ubiegłoroczny król strzelców Pucharu Polski i zaplecza PKO BP Ekstraklasy.

Spotkanie o Superpuchar Polski pomiędzy Jagiellonią Białystok a Wisłą Kraków odbędzie się w środę 2 kwietnia. Transmisja meczu w TV4, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek starcia o godzinie 21:00. Przedmeczowe studio rozpocznie się 20:00 w Polsacie Sport 1 oraz w Polsacie Sport Premium 1.

