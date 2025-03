Anwil Włocławek to aktualny lider Orlen Basket Ligi i jeden z głównych faworytów do mistrzowskiego tytułu. Legia Warszawa zaś plasuje się na piątej lokacie i do Anwilu traci pięć punktów. Obie drużyny wygrały swoje ostatnie spotkania. Sobotnie starcie będzie szansą dla Legii na zbliżenie się do fotela lidera.

Kluczowy może okazać się pojedynek Kamila Łączyńskiego z Keiferem Sykesem na pozycji rozgrywającego. Jednym z najważniejszych graczy zespołu z Warszawy jest Kameron McGusty - ciekawe jak wypadnie w starciu z Michałem Michalakiem. Czy EJ Onu ograniczy poczynania DJ Fundeerburka?

Relacja live i wynik na żywo meczu Anwil Włocławek - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

GM, plk.pl