MKS Dąbrowa Górnicza kontra PGE Start Lublin to spotkanie 23. kolejki Orlen Basket Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu MKS Dąbrowa Górnicza - PGE Start Lublin na Polsatsport.pl.

MKS po dołączeniu trenera Jean-Denysa Chouleta to zupełnie inna drużyna - gra teraz zdecydowanie lepiej i stała się wymagającym rywalem dla każdego. PGE Start przegrał ostatnio z Kingiem, ale nie zmienia to faktu, że to ciągle mocny zespół.

Cobe Williams kontra Manu Lecomte, Tyler Cheese kontra Trevin Brown - to najważniejsze indywidualne starcia! Na pewno warto też obserwować rywalizację pod koszami pomiędzy Mattiasem Markussonem a Ousmane Drame.

Relacja live i wynik na żywo meczu MKS Dąbrowa Górnicza - PGE Start Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:30.

PLK.pl