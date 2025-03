Gdzie obejrzeć ćwierćfinał PlusLigi Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów?

Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z Asseco Resovią Rzeszów w hicie ćwierćfinałów PlusLigi. Kto wygra to spotkanie? Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

To będzie prawdziwa ćwierćfinałowa batalia. Trzecia i szósta drużyna rundy zasadniczej staną w szranki i będą rywalizować o to, by znaleźć się w strefie medalowej. Teoretycznie faworytem wydają się siatkarze prowadzeni przez Michała Winiarskiego, ale jak powszechnie wiadomo, faza play-off rządzi się swoimi prawami.

W 30. kolejce PlusLigi siatkarze z Zawiercia pewnie ograli mistrzów Polski. JSW Jastrzębski Węgiel nie miał nic do powiedzenia w walce z tak świetnie dysponowanym rywalem.

Trochę radości wdarło się także w szeregi rzeszowian, którzy wygrali z Nowak-Mosty MKS-em Będzin. Przypomnijmy, że tegoroczny beniaminek po zaledwie jednym sezonie pożegna się z najwyższą klasą rozgrywkową.

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45.