Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów to spotkanie ćwierćfinałowe siatkarskiej PlusLigi.

Będzie to starcie trzeciej z szóstą drużyną sezonu zasadniczego. Wyżej zmagania ukończyła ekipa z Zawiercia i to ona rozpocznie fazę play-off od spotkania przed własną publicznością. Przypomnijmy, że zespół Michała Winiarskiego rywalizuje również w Lidze Mistrzów, w której powalczy z JSW Jastrzębskim Węglem o awans do finału rozgrywek.

Z kolei Resovia również ma szansę na międzynarodowe trofeum w tym sezonie. Rzeszowianie zagrają z Ziraat Bankasi w finale Pucharu CEV. Ekipa z Podkarpacia w ostatnim czasie radzi sobie znakomicie. Wystarczy wspomnieć, że ostatnią ligową porażkę poniosła 11 stycznia. Od tamtej pory trwa imponująca seria zwycięstw Resovii.

Rywalizacja w ćwierćfinale fazy play-off PlusLigi toczy się do dwóch zwycięstw.

Początek o 14:45.

