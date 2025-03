Zmarł zasłużony działacz siatkarski. Był członkiem zarządu PZPS

Piotr Jankowski od początku lat siedemdziesiątych przez ponad trzydzieści lat był działaczem klubu Energetyk Poznań, najpierw w roli kierownika sekcji młodzieżowej, a następnie kierownika sekcji. Przez wiele lat był również sędzią siatkarskim klasy państwowej.

Od 1999 do 2004 roku był prezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej, a w kolejnych latach, aż do śmierci, pełnił funkcję wiceprezesa. Jego zaangażowanie i pasja do sportu, a przede wszystkim siatkówki przełożyły się na funkcję członka zarządu PZPS, którą pełnił w latach 2001–04. Za wybitne zasługi na rzecz rozwoju siatkówki w 2012 roku otrzymał medal honorowy PZPS.

"Był człowiekiem, którego różne pokolenia pamiętają jako 'od zawsze związanego z siatkówką w Wielkopolsce'. Jako sędzia, prezes, kwalifikator, działacz. Zawsze pełnił jakieś funkcje, zawsze działał, ale rzadko się pokazywał, on pracował, inni zawieszali ordery. Człowiek bardzo zaangażowany i jedna z nielicznych osób, która od kilkudziesięciu lat trwała w tym sporcie i z siatkówką wielkopolską zawsze będzie kojarzona" – napisano na stronie wielkopolskasiatkowka.com.pl.

Piotr Jankowski zmarł 28 marca 2025 roku w wieku 74 lat, po długiej walce z chorobą.