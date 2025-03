Znana siatkarka pochwaliła się córką. Ojcem jest gwiazda futsalu

37-letnia Claudinha ogłosiła zawieszenie kariery w maju 2024 roku. Brazylijska rozgrywająca zdradziła wówczas, że przerwa od siatkówki podyktowana jest chęcią zostania mamą. W październiku 2024 roku zawodniczka podzieliła się z kibicami radosną nowiną o ciąży, a teraz pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją pociechą: córeczką Marią Eduardą.

ZOBACZ TAKŻE: Osobliwy protest siatkarzy. Oddają rywalom punkt za darmo

- Dla każdej kobiety moment, w którym musi dokonać takiego wyboru, jest bardzo trudny, bo oznacza on dla nas, że musimy zrezygnować z jednego marzenia, by spełnić drugie. Dla mnie również nie była to łatwa decyzja, ale nie miałam wątpliwości, że jestem gotowa, by ją podjąć. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo dla nas narodziny pierwszego dziecka to coś wyjątkowego i po prostu szalejemy ze szczęścia - podkreśliła Claudinha w rozmowie z GloboTV.

Doświadczona siatkarka przyznała również, że w rozmowie z mediami mówi o "zawieszeniu", a nie zakończeniu kariery, gdyż ma nadzieję, że zdoła jeszcze wrócić do zawodowego sportu.

- Moim celem jest powrót do siatkówki - zadeklarowała Claudinha.

37-letnia rozgrywająca ma w siatkarskim CV występy między innymi w Praia Clube, SESI Sao Paulo i Audax Osasco. W dorobku ma kilkanaście trofeów, w tym dwa mistrzostwa, Puchar i trzy Superpuchary Brazylii, a także dwa złota Klubowych Mistrzostw Ameryki Południowej. Z reprezentacją sięgała zaś po złoto Pucharu Wielkich Mistrzyń i Grand Prix w 2013 roku.

Jej życiowym partnerem i ojcem córeczki jest Alexandre Rodrigues Canha "Pixote", 37-letni gwiazdor futsalu, znany z występów w reprezentacji Brazylii i takich klubach jak Cruzeiro, Minas czy Santos.