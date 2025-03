Bartosz Kurek z ważną deklaracją ws. kadry! „To już zależy od trenera”

Bartosz Kurek podjął decyzję na temat dalszych występów w reprezentacji Polski siatkarzy. Kapitan kadry został powołany do szerokiego składu przez selekcjonera Nikolę Grbicia i rozmawiał z nim na temat swojej roli w zespole. Zawodnik zdradził, czego dotyczyła rozmowa na łamach „Przeglądu Sportowy Onet”.

Za nami powołania do szerokiej kadry reprezentacji Polski siatkarzy, które oznaczają, że selekcjoner Nikola Grbić wybrał 30 zawodników, którzy będą stanowili trzon tegorocznych zmagań. Wśród nich jest Bartosz Kurek - zawodnik, który zbudował już sobie solidny "pomnik" w kadrze i po wicemistrzowie olimpijskim wielu ekspertów spekulowało, że taki sukces może być czasem zakończenia reprezentacyjnej kariery dla tego zawodnika. Tak się jednak nie stało, a Kurek dalej cieszy kibiców swoją grą. Atakujący zdradził, czego dotyczyła jego ostatnia rozmowa z selekcjonerem. Mimo ogromnych osiągnięć, skromnie przyznaje, że jego miejsce w kadrze na najważniejsze imprezy nie jest wcale tak pewne.

— Rozmawialiśmy po prostu o otrzymaniu powołania i przyjeździe na zgrupowanie do Spały. Zobaczymy, czy to wystarczy, żebym zagrał w jakimś oficjalnym spotkaniu, czy dostanę szansę w Lidze Narodów, a może potem załapie się na mistrzostwa świata – powiedział Kurek w rozmowie z Edytą Kowalczyk.

Do kadry na pozycji atakującego powołani zostali jeszcze Bartłomiej Bołądź (PGE Projekt Warszawa), Kewin Sasak (Bogdanka LUK Lublin), Bartosz Gomułka (GKS Katowice) oraz Alaksiej Nasiewicz (Trefl Gdańsk). Kto będzie pełnił najważniejsze role podczas mistrzostw świata?

— To już od trenera zależy, czy bardziej będę pomocny kadrze w kwadracie dla rezerwowych, czy na boisku. Taka jest nasza robota, żeby akceptować te wybory selekcjonera – dodał Kurek w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Wielu zawodników z dotychczasowej kadry dostało od selekcjonera okazję do odpoczynku. Tak jest m.in. w przypadku Marcina Janusza czy Mateusz Bieńka. Wielu z nich - w tym Bartosz Kurek - to także niezwykle utytułowani zawodnicy, którzy mają już za sobą owocne przygody z kadrą. Czy to oznacza, że część z nich zrezygnuje na dobre z reprezentacji?

- Gdybyśmy rozmawiali zaraz po igrzyskach, pewnie część zawodników powiedziałaby, że mówi "pas". Dałem im czas, żeby odpoczęli, przetrawili cały ten stres i presję związaną z olimpijskim występem. Kiedy wróciliśmy do rozmów na temat tego sezonu, każdy z medalistów zapowiedział, że jeśli jest taka potrzeba, to on jest dostępny dla kadry - powiedział niedawno Grbić komentując powołania.

Na zakończenie kariery reprezentacyjnej w przypadku Kurka się zatem nie zanosi. 35-latek w reprezentacji Polski występuje od 2007 roku. Wraz z kolegami w 2018 roku sięgnął po złoty medal mistrzostw świata, a w 2009 i 2023 roku po triumf w mistrzostwach Europy. W zeszłym roku dołożył do tego dorobku wicemistrzostwo olimpijskie.

PI, Polsat Sport