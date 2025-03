Arka Gdynia - Miedź Legnica to niedzielny mecz 25. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Arka Gdynia - Miedź Legnica na Polsatsport.pl. Początek o 14:30.

Arka jest na fali i nie zamierza zwalniać tempa. Zespół Dawida Szwargi nie przegrał w lidze od października 2024 roku, a dzięki ostatnim potknięciom Termaliki wskoczył na foteli lidera Betclic 1. Ligi. Gdynianie wyprzedzają ekipę z Niecieczy jedynie dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu, więc nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów. Przed tygodniem pokazali, że potrafią wygrywać nawet w trudnych warunkach, pokonując na wyjeździe Górnik Łęczna 1:0.

Miedź również liczy się w walce o awans, ale ostatnie tygodnie nie były dla niej najlepsze. Zespół zanotował dwie porażki w trzech ostatnich kolejkach, przez co oddalił się od czołowej dwójki. Obecnie legniczanie tracą do liderujących Arki i Termaliki sześć punktów, co sprawia, że kolejne mecze będą dla nich kluczowe w kontekście pozostania w wyścigu o PKO BP Ekstraklasę.

ŁO, Polsat Sport