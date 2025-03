Stal konsekwentnie pnie się w tabeli Betclic 1. Ligi. Zespół jest w dobrej dyspozycji, nie przegrywając od czterech spotkań ligowych, co pozwala mu realnie myśleć o walce o baraże. Rzeszowianie tracą do szóstego miejsca zaledwie cztery punkty, a dodatkowo mają do rozegrania jeszcze jeden zaległy mecz, co może okazać się kluczowe w końcówce sezonu.

Pogoń znajduje się w zupełnie innej sytuacji. Beniaminek zamyka tabelę z dorobkiem zaledwie 12 punktów po 24 meczach i wciąż nie może przełamać fatalnej serii bez zwycięstwa, która trwa od listopada 2024 roku. Siedlczanie desperacko potrzebują punktów, by jeszcze marzyć o utrzymaniu, ale ich sytuacja staje się coraz trudniejsza.

Poprzednie starcie obu ekip zakończyło się remisem 1:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Rzeszów - Pogoń Siedlce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.

ŁO, Polsat Sport