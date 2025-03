Polonia Bytom kontra Świt Szczecin to spotkanie 24. kolejki Betclic 2 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Bytom - Świt Szczecin na Polsatsport.pl.

Drużyna z Górnego Śląska wciąż ma szansę na zajęcie miejsca premiowanego bezpośrednim awansem do Betclic 1 Ligi. Polonia traci sześć punktów do drugiej Wieczystej Kraków, ale ma o dwa spotkania rozegrane mniej. Bytomianie ostatnio radzą sobie w kratkę - zwycięstwa przeplatają remisami. Wygrana nad Świtem pozwoli im włączyć się ponownie do gry o drugie miejsce w lidze.

Z kolei szczecinianie po dwóch porażkach z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Podbeskidziem Bielsko-Biała wrócili na ścieżkę zwycięstw. W zeszłym tygodniu Świt uporał się z GKS Jastrzębie. Drużyna ze szczecińskiego Skolwina nadal walczy o miejsce w barażach. Aktualnie jest siódma z niewielką stratą do czołowej szóstki.

Oba zespoły po raz pierwszy w tym sezonie zagrały ze sobą pod koniec sierpnia. Wówczas górą była Polonia, która wygrała 1:0. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Bytom - Świt Szczecin na Polsatsport.pl. Początek o 19:30.