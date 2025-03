Novak Djokovic i Jakub Mensik to starcie finałowe turnieju ATP w Miami. Relacja live i wynik na żywo meczu Novak Djokovic - Jakub Mensik na Polsatsport.pl.

Niedzielny finał będzie dla Djokovicia szczególny. Aktualnie piąty tenisista światowego rankingu walczy o swoje 100. zwycięstwo w turnieju ATP w karierze. Serb goni rekordzistę, którym jest Roger Federer. Szwajcar uzbierał 103. wiktorie w zmaganiach najwyższej rangi. Drogę do finału 37-latek pokonał bez straty seta. W półfinale wygrał z Grigorem Dimitrowem (6:2, 6:3).

Z kolei Mensik to obecnie 54. zawodnik rankingu ATP. Czech, krocząc do finału, wyeliminował kilku wyżej notowanych graczy, m.in. Tomasa Machaca i Arthura Flisa. Pierwszego pokonał w ćwierćfinale, a drugiego w półfinale. Dodajmy, że utalentowany 20-latek walczy o swój pierwszy triumf w turnieju rangi ATP. Do tej pory w finale był raz - w zeszłym roku w Doha. Wówczas musiał uznać wyższość Karena Chaczanowa.

Jedyne jak do tej pory starcie Djokovic - Mensik miało miejsce w ćwierćfinale turnieju w Szanghaju w 2024 roku. Wówczas po trzech setach jako wygrany z kortu zszedł Serb. Jak będzie tym razem?

