Fryzjer, który chce zdobyć medal olimpijski w Mediolanie!

Grzegorz Michalewski (Polsat Sport): Ostatnimi zawodami w tym sezonie były rozgrywane mistrzostwa Polski. W rywalizacji indywidualnej zdobyłeś złoty medal na 500 i 1000 metrów. Jak oceniasz swój start tutaj w Gdańsku?



Diane Sellier: Dla większości z nas koniec sezonu był po mistrzostwach świata, teraz musieliśmy jeszcze trochę utrzymać formę na te zawody i zawsze dobrze jest być mistrzem Polski. Przyjmuję te medale z przyjemnością i jestem zadowolony z wyników, które tutaj osiągnąłem.



A jaki to był dla ciebie sezon?



Trochę skomplikowany. Spodziewałbym się na pewno lepszych wyników w world tourze, zwłaszcza że początek był naprawdę skomplikowany. Lepiej zaczęło być po world tourze w Chinach. Zresztą już tam wyglądało to całkiem nieźle, bo udało mi się dotrzeć do ćwierćfinału na 500 metrów. Potem w Mediolanie na tym dystansie byłem w półfinale i startowałem w finale B, więc to całkiem nieźle wyglądało przed mistrzostwami świata. I w tych zawodach byłem w naprawdę dobrej formie i czułem się nieźle. Rywalizację na 500 metrów skończyłem na 6. miejscu, wygrywając finał B. Spodziewałem się, że będę w finale A, ale myślę, że już to zwycięstwo w finale B, gdzie startowali naprawdę mocni faceci, to już było dla mnie takie małe zwycięstwo.



Nieźle zaprezentowałeś się podczas mistrzostw Europy w Dreźnie, ale znakomitą formę przygotowałeś na mistrzostwa świata. Czy to jest twój jakiś sekret?



Sekret, którego nie znam. Myślę, że musiałem poukładać wiele rzeczy w trakcie sezonu, udało mi się tylko na mistrzostwach świata lepiej się wychować, więc to też jest krótki tor, wiesz, jest wiele rzeczy, które zależą nie tylko ode mnie, ale także od innych zawodników, a Indian był dla mnie lepszy.



Maj będzie dla ciebie niezwykle ważnym miesiącem, bo zmieniasz stan cywilny. Twoją żoną zostanie koleżanka z reprezentacji, Kamila Stormowska.



Tak, bierzemy ślub z Kamilą. To dla mnie wielki krok w moim życiu, jestem naprawdę szczęśliwy, że to robię. Znalazłam miłość swojego życia, jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy i już nie mogę się doczekać tego ślubu.



W lutym przyszłego roku odbędą się igrzyska olimpijskie. To będą bardzo ważne zawody. Czy w związku z tym planujesz jakieś zmiany w przygotowaniach do nowego sezonu?



To raczej pytanie nie do mnie, a do trenera. Nie znam jeszcze planu treningowego na przyszły sezon. Teraz jest czas na odpoczynek, Myślę, że będzie to intensywne również psychicznie, bo to najważniejsze zawody i nigdy nie będzie to ten sam sezon co w poprzednich latach przed igrzyskami olimpijskimi. Zatem musimy włożyć w ten sezon jeszcze więcej wysiłku.



Jakie masz cele na igrzyska w Mediolanie?



Moim celem jest zdobycie medalu. Byłbym naprawdę szczęśliwy, gdybyśmy zdobyli medal w sztafecie męskiej i mieszanej, to również jest bardzo miłe móc dzielić się czymś z drużyną i to naprawdę daje dużo radości. Indywidualnie spodziewam się, że głównie mogę powalczyć na 500 metrów, ale biorąc pod uwagę moją formę z końcówki sezonu, to nie wykluczam też dobrego wyniku na innym dystansie. I tutaj też tak jak w sztafecie, spodziewam się medali.



Podobno jesteś znakomitym fryzjerem naszej kadry? To twoja praca czy hobby?



Nie, to nie jest moja praca, zresztą nie wiem nawet czy można to nazwać hobby. Teraz lubię to robić, wcześniej trochę mniej. Robię to głównie z myślą żeby pomóc moim kolegom z drużyny jeśli potrzebują ostrzyc włosy przed zawodami, żeby poczuć się czystym. Wiesz, to jest w umyśle sportowca. Miło jest też czuć się swobodnie z ostrzyżonymi włosami, więc mogę w tym pomóc. Robię to częściej dla siebie, ale to też jest czasem jakaś praca.

