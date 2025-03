Imponujący start sezonu Marczyka i Gospodarczyka w Hiszpanii

Rajd La Llana stanowił pierwszą rundę asfaltowych mistrzostw Hiszpanii. Marczyk i Gospodarczyk potraktowali ten start jako trening przed Rajdem Sierra Morena, który już w nadchodzącym tygodniu zainauguruje sezon Rajdowych Mistrzostw Europy. Załoga ORLEN Team chciała skorzystać na tym, że imprezy z bazami w Ripoll i Kordobie mają bardzo zbliżoną charakterystykę i odbywają się w podobnym, górskim terenie. Polacy skupiali się zatem na złapaniu dobrego rytmu, wypracowaniu ustawień Skody Fabii RS Rally2 oraz przetestowaniu nowych mieszanek opon Michelin.

Miko i Szymon wygrali w trakcie weekendu 5 z 10 rozegranych odcinków specjalnych. W kategorii samochodów Rally2 byli najszybsi na siedmiu próbach. Ostatecznie duet ORLEN Team zakończył Rajd La Llana na 2. miejscu w klasyfikacji generalnej oraz na 1. pozycji wśród samochodów Rally2. Marczyk i Gospodarczyk prezentowali dobre tempo nie tylko na tle lokalnej, hiszpańskiej konkurencji. Na uwagę zasługuje również fakt, że regularnie pokonywali rywali z FIA ERC, którzy również testowali przed Rajdem Sierra Morena w okolicach Ripoll.

- Kończymy nasz pierwszy start w sezonie 2025 z uśmiechami na twarzy. Myślę, że żadne testy nie byłyby tak owocne, jak właśnie start w rajdzie. W Rallye La Llana ścigaliśmy się na pięciu różnych odcinkach specjalnych i każdy miał swoją unikatową charakterystykę. Były próby węższe, szersze, ze zmieniającym się rodzajem asfaltu i przyczepnością. Najbardziej cieszy mnie fakt, że w tak zróżnicowanych warunkach nasza jazda cały czas była pewna, a tempo stabilne – podkreślił Miko Marczyk.

- Wśród wszystkich załóg zgłoszonych do rajdu wygraliśmy pięć z dziesięciu rozegranych prób. Jednocześnie zajęliśmy drugie miejsce w klasyfikacji generalnej oraz zwyciężyliśmy wśród załóg w samochodach kategorii Rally2. Start w Rajdzie La Llana przyniósł mi sporo satysfakcji, więc tym bardziej nie mogę się doczekać na przyszłotygodniowy start sezonu mistrzostw Europy i Rajd Sierra Morena – podsumował kierowca ORLEN Team.

- Rajd La Llana traktowaliśmy przede wszystkim jako trening, natomiast wyniki bardzo nas cieszą. Z powodzeniem walczyliśmy z kierowcami lokalnymi oraz rywalami z FIA ERC. Wygrywaliśmy odcinki specjalne i pokazaliśmy, że jesteśmy w dobrej formie. To na pewno są powody do zadowolenia. Lokalni zawodnicy przekonują, że Rajd Sierra Morena będzie wyglądał podobnie jeśli o charakterystykę, więc mieliśmy tu świetne warunki do testów. Nastroje w zespole są pozytywne, więc teraz już pełne skupienie na przyszłym weekendzie – zaznaczył Szymon Gospodarczyk, pilot Miko Marczyka.

Informacja Prasowa