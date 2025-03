FC Barcelona kontra Girona to spotkanie 29. kolejki La Liga. Relacja live i wynik na żywo meczu Barcelona - Girona na Polsatsport.pl.

"Duma Katalonii" w ostatnim czasie radzi sobie fenomenalnie. Podopieczni Hansiego Flicka nie przegrali jeszcze potyczki o stawkę w 2025 roku. W ostatnim meczu ligowym "Blaugrana" pokonała 3:0 Osasunę. Duży wkład w wyniki zespołu mają Polacy. Znakomicie w bramce spisuje się Wojciech Szczęsny. Z kolei Robert Lewandowski, choć ostatnio leczył kontuzje, jest najlepszym strzelcem drużyny.

W niedzielę do Barcelony przyjedzie Girona. "Blanc-i-vermells" to aktualnie 13. drużyna ligowej tabeli. Forma zespołu ostatnio pozostawia wiele do życzenia. W pięciu ostatnich spotkaniach Girona dwa razy przegrywała i trzy razy remisowała.

Jesienne starcie obu drużyn zakończyło się wygraną Barcelony 4:1. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Barcelona - Girona na Polsatsport.pl. Początek o 16:15.