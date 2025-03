Olbrzymie problemy w ZAKS-ie. Aż trudno uwierzyć, jak oni to zrobili

W drużynie ZAKSY przed tym spotkaniem zapanował wirus, który o mało nie rozłożył niektórych zawodników. Z niedyspozycją musiał zmagać się m.in. Rafał Szymura, ale to i tak nie przeszkodziło jemu i jego ekipie w triumfie nad Bogdanką.

- Mimo tych wszystkich przeciwności, które nas spotkały przed tym meczem, wyszliśmy jako drużyna i wygraliśmy jako drużyna. Bardzo dobra gra po naszej stronie, zwłaszcza w elemencie zagrywki i blok-obrona. To funkcjonowało bardzo dobrze. Nic tylko utrzymać taki poziom na następne spotkanie u siebie i karty są otwarte - rzekł Szymura.

ZAKSA nawet w optymalnej formie nie była faworytem tego meczu. Lublinianie bardzo dobrze spisują się we własnej hali, jak i w całym sezonie, o czym świadczy triumf w Pucharze Challenge. Dodatkowo skończyli rundę zasadniczą wyżej od ZAKSY, pokonując ją w październiku u siebie bez straty seta. Tym bardziej aż ciężko uwierzyć, że kędzierzynianom udało się osiągnąć tak dobry wynik przed rewanżem.

- To są play-offy i tutaj nie ma, że boli, tylko trzeba grać do końca. W pierwszym secie popełnialiśmy bardzo dużo błędów na zagrywce, ale później zagrywka nam sprzyjała. A z drugiej strony chłopaki mieli dużo problemów, żeby trafić w boisko, a jak trafiali, to my utrzymywaliśmy te trudne piłki i graliśmy na wysokiej piłce, czyli to co lubimy najbardziej - przyznał były siatkarz AZS-u Częstochowa.

Rewanżowe starcie odbędzie się we wtorek 1 kwietnia o godz. 20:30. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

Rozmowa z Rafałem Szymurą w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport