Piłkarze GKS Katowice podejmą w niedzielę Górnika Zabrze w 26. kolejce ekstraklasy na otwarcie swojego nowego stadionu. "Dla nas to zaszczyt i przyjemność. O takim pierwszym meczu często się wspomina" - powiedział trener gości Jan Urban. Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Górnik Zabrze na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

Niedzielne spotkanie obejrzy komplet 15 tysięcy kibiców.

- Każdy chciałby wystąpić w takim meczu, fajnie się to ułożyło. Niechcący wchodzimy do historii. Każda z drużyn będzie chciała wygrać. Życzę sobie, aby kibice zapamiętali spotkanie z dobrej gry. Oby w niedzielę nie padało, bo deszcz nie sprzyja płynnej grze. Spotkają się drużyny lubiące posiadanie piłki, kombinacyjną grę. Nie przyjedziemy to z podniesioną głową, bo wygraliśmy u siebie 3:0. GKS grał wtedy dobrze, nam się mecz dobrze ułożył – dodał Urban.

Nie chciał dywagować na temat swojego pozostanie w klubie w kolejnym sezonie, zaznaczył, że rozmowy na ten temat trwają.

- Zapewniliśmy sobie utrzymanie. Celem była poprawa miejsca z poprzedniego sezonu. To wyzwanie. Jesteśmy na dobrej drodze. Zostało dziewięć kolejek, widzę zespół w dobrej dyspozycji. Mieliśmy problemy ze zdobywaniem goli, ale w meczu z Motorem Lublin strzeliliśmy cztery. Mam nadzieję, że końcówka sezonu pozwoli nam cel osiągnąć – zaznaczył szkoleniowiec Górnika.

Trener GKS Rafał Górak podkreślił, że inauguracja stadionu to dla niego wyjątkowy moment.

- A że naszym przeciwnikiem będzie tak zacna firma, to jeszcze dodaje smaczku. Już nie pamiętamy o meczu z rundy jesiennej w Zabrzu. Z każdym meczem stajemy się bardziej wartościowi. To była cenna lekcja, ale to dawno za nami. Mamy 33 punkty, jeszcze nie zagwarantowaliśmy sobie najistotniejszego celu. Chcemy, aby ekstraklasa została w Katowicach na lata. Jesteśmy beniaminkiem, ale mamy ogromną chrapkę, aby pozostać w ekstraklasie i robić postęp – powiedział podczas wspólnej konferencji prasowej na nowym stadionie.

Piłkarze beniaminka ekstraklasy pożegnali się z dotychczasowym obiektem 9 marca meczem z Zagłębiem Lubin, wygranym 1:0

PAP