Kielecki zespół w rundzie wiosennej prezentuje się jak na razie rewelacyjnie. Korona w siedmiu tegorocznych meczach zdobyła 15 punktów, nie ponosząc żadnej porażki. Podopieczni trenera Jacka Zielińskiego przerwę zimową spędzili w strefie spadkowej, a teraz mają 10 punktów przewagi nad 16. w tabeli Zagłębiem Lubin. W niedzielnym meczu kielczanie podejmą na własnym boisku Radomiaka, z którym w pierwszej rundzie przegrali aż 0:4.

- Jesteśmy coraz bliżej utrzymania, ale najpierw musimy to osiągnąć. Wiemy, że jesteśmy w dobrej formie i mam nadzieję, że ta przerwa na kadrę nic w tym kontekście nie zmieniła. Jesteśmy gotowi na najbliższe spotkanie. Czuję u chłopaków ogromną chęć zrewanżowania się za ten pierwszy mecz i zrobimy wszystko, żeby wygrać - zapewnił Smolarczyk.

- Chcemy wrócić na zwycięską ścieżkę, jeśli chodzi o ten pojedynek derbowy. Nam cały czas w głowie siedzi ta wysoka porażka w Radomiu. Wzięcie rewanżu na Radomiaku jest najważniejsze. Zdajemy sobie jednak sprawę, że to zespół, który jest teraz rozpędzony. W czterech ostatnich spotkaniach zdobył dziesięć punktów i myślę, że szykuje się ciekawe widowisko - dodał trener Korony.

Spotkanie obejrzy komplet publiczności, a biletów na ten mecz nie ma już od kilkunastu dni.

- Jest moda na Koronę. Wiadomo, że to jest mecz derbowy, to i zainteresowanie jest większe, ale cieszymy się, bo granie przy takiej publice to marzenie zawodników. Oni trenują po to, żeby właśnie doczekać takich chwil - podkreślił Zieliński.

Zaznaczył, że starcia derbowe mają "swoją urodę i temperaturę".

- Przeżywałem jako trener to w Warszawie, w Krakowie i na derbach Górnego Śląska, Ruchu z Górnikiem. One mają swój koloryt. Spotkają się w niedzielę dwa zespoły lubiące atakować i grać szybką piłkę. Radomiak nie jest zespołem zamykającym mecz i kurczowo się przy tym broniącym - powiedział szkoleniowiec Korony.

- W tym spotkaniu nie będzie grzecznych chłopców, trzeba wyjść i walczyć o trzy punkty - dodał 21-letni obrońca Korony.

Relacja live i wynik na żywo meczu Korona Kielce - Radomiak Radom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:15.

PAP