Mimo srogiej porażki 0:4 w ostatnim meczu w Zabrzu, na najbliższy występ piłkarzy Motoru przed własną publicznością, podobnie jak na konfrontację z warszawską Legią, wszystkie bilety zostały już sprzedane.

- Nasi kibice są wspaniali. Oni przychodzą na stadion dla Motoru, prawdopodobnie dlatego, że doświadczyli kolejnych fantastycznych emocji w meczu z Legią. Jesteśmy drużyną, która daje poczucie, że kibic chce wrócić na stadion, że Motor ciekawie się ogląda, że chcemy być jacyś, a nie być tylko kolejnym zespołem grającym o przetrwanie. Naszym celem jest wygrywanie i patrzenie do góry - zapewnił szkoleniowiec lubelskiego beniaminka.

Jego zdaniem większe szanse na zwycięstwo będzie miał ten zespół, który przejmie kontrolę nad posiadaniem piłki.

- Znam trenera Janusza Niedźwiedzia i wiem, że dążąc do zwycięstwa, chce on utrzymać się w lidze właśnie przez kontrolę i posiadanie piłki. Robi to bardzo dobrze, bo czy Jagiellonia, czy Legia, a także my, wszyscy mieliśmy problem z założeniem dobrego pressingu w meczach ze Stalą. Organizacja Stali z piłką jest bardzo dobra - dodał.

Przed kilkoma dniami głośno było o transferowym hicie - pozyskaniu przez Motor wychowanka PSG Jean-Kevina Augustina. Czy zobaczymy go w niedzielę na Motor Lublin Arenie?

- Na pewno nie wejdzie do składu. Jean-Kevin, patrząc na jego CV, nie miał prawa trafić do Motoru, ale ma w swoim życiu piłkarskim jakiś zakręt. Skoro w Lipsku się nie mylili, skoro trener Bielsa brał go do Leeds, to znaczy, że coś w nim jest. Zaimponował mi tym, że nie przyjechał "zapuszczony", wyraził chęć poddania się dwutygodniowym testom.

- Byłbym idiotą, gdybym myślał, że zmieni bieg drużyny w dwa miesiące, ale chodzi o to, jak będzie reagował na obciążenia, jak jego ciało będzie dochodziło do pełnej sprawności motorycznej. A ponadto, jak pójdą za tym umiejętności i powtarzalność. Jak będę widział, że rośnie i są przesłanki, że w przyszłym sezonie może nam coś dać, to bierzemy. Tak się tworzy piłkarzy, a moją rolą jest budowanie piłkarzy i sztabu - wyjaśnił szkoleniowiec.

Relacja live i wynik na żywo meczu Motor Lublin - FKS Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

PAP