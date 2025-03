Czas na kolejne wydanie Polsat Sport Talk. W poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk gościem Marcina Lepy będzie Konrad Niedźwiedzki. Transmisja programu Polsat Sport Talk w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Jak co poniedziałek zapraszamy na Polsat Sport Talk. To podcast, który wyróżnia się wszechstronnością. W odróżnieniu od tematycznych serii, takich jak SiatCast czy Futbol Cast, porusza szeroką gamę sportowych tematów. Do studia zapraszani są goście z różnych zakątków świata sportu i mediów. Tym razem gościem będzie Konrad Niedźwiedzki.

Z szefem Polskiej Misji Olimpijskiej podczas przyszłorocznych Igrzysk w Mediolanie oraz Cortinie d’Ampezzo będziemy rozmawiać tuż po wizytacji obiektów olimpijskich. Przyjrzymy się problemom z torem w Zakopanem i podsumujemy sezon. Omówimy też przygotowania naszej reprezentacji do Igrzysk.



Polsat Sport Talk na żywo w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl. Podcast będzie dostępny także na naszym kanale Youtube.

PI, Polsat Sport