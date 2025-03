Genialny 14-latek z Polski poznał rywala. Przed nim trudne zadanie

W ostatnich tygodniach jest niezwykle głośno o 14-letnim Michale Szubarczyku. Nastoletni Polak zdobył przepustkę do gry w gronie zawodowych snookerzystów. Zanim jednak zostanie zawodowcem, przystąpi do kwalifikacji do tegorocznych mistrzostw świata w snookerze.