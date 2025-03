Gorzkie słowa Kamila Stocha. Mówi o sponiewieraniu i zdeptaniu

37-latek ma za sobą najgorszy sezon w karierze. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajął odległe 31. miejsce z dorobkiem 157 punktów. Rok wcześniej też nie było rewelacji, bo skończyło się na 26. lokacie i 256 "oczkach".

Dodatkowo należy podkreślić, że oprócz mizernej postawy w PŚ, nasz najbardziej utytułowany polski skoczek musiał pogodzić się z brakiem powołania na mistrzostwa świata. Stoch od ponad dwóch lat znajduje się w kryzysie, z którego nie może się uwolnić. Sam zainteresowany nie zamierza jednak się poddawać i wciąż walczy o powrót do czołówki światowej.

- Trenerzy nie pokazywali tego na zewnątrz, ale wiedziałem, że to ich boli, bo sami przypominali o moim potencjale i nawet jeszcze bardziej mnie nakręcali, kiedy zaczynałem wątpić. Wszyscy czuliśmy zawód, może nawet frustrację. Z drugiej strony wiedziałem, że skoro na treningach w bardziej komfortowych warunkach potrafię skakać, a później przeszkadzają bodźce zewnętrzne, problem musi leżeć w strefie mentalnej. To tutaj muszę wykonać robotę, która jeszcze na pewno potrwa. Mam świadomość, że jestem w procesie, który wymaga czasu - podkreślił Stoch w rozmowie z Onetem.

Trzykrotny złoty medalista olimpijski został zapytany, o najgorszy moment tego sezonu.

- Powiedziałbym, że Letnie Grand Prix w Wiśle. To był moment, który mnie przygniótł, sponiewierał i zdeptał. Tak naprawdę sam do końca nie wiedziałem, co się dzieje i dlaczego tak się stało. Potrzebowałem bardzo dużo czasu, żeby pozbierać się z tego momentu. Dopiero po jakimś czasie uświadomiłem sobie, gdzie mam braki i nad czym muszę jeszcze pracować. Dzisiaj z perspektywy doświadczenia, czasu i pracy, powiedziałbym, że była to naturalna kolej rzeczy - zaznaczył.

Sezon zimowy w skokach dobiegł już końca, ale Stoch nie zamierza kończyć kariery. Wręcz przeciwnie. Polak żałuje, że nie będzie miał więcej szans do pokazania się w najbliższym czasie.

- Już dwa tygodnie temu myślałem sobie, że szkoda, że ten sezon się kończy, bo naprawdę czuję, że wszystko zaczyna iść w dobrym kierunku. Z drugiej strony, miałem na to przecież całą zimę. Teraz po prostu mam czas na to, by kontynuować to, co robię - rzekł.

Polsat Sport