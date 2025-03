Polska medalistka IO przestrzega! "To straszne, jak to się rozpowszechniło"

Michał Białoński, Polsat Sport: Postanowiła się pani włączyć do akcji budzenia świadomości o tym, jak szkodliwe dla dzieci i młodzieży jest palenie jednorazowych e-papierosów. Wyniki badań są wstrząsające: dla 75 proc. nastolatków używających stale bądź okazjonalnie wyrobów okołotytoniowych e-papierosy są produktem używanym najczęściej. Jednocześnie aż 42 proc. badanych deklaruje, iż e-papierosy były ich pierwszym kontaktem z tym nałogiem. Jeszcze smutniejsze jest to, że dostęp do tych używek znajdują nawet dwunastolatkowie!

Alicja Klasik, brązowa medalistka olimpijska w szermierce, żołnierz w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym: Faktycznie, jest to straszne, jak bardzo się to rozpowszechniło. Dlatego startujemy z kampanią "Wykopmy e-pety na aut!".

Dla mnie indywidualnie jest to też ważne, gdyż jestem sportowcem i chciałabym, aby sportowcy również zabierali głos w tak ważnych tematach. Zwłaszcza tych dotyczących zdrowia. Jestem osobą, która próbuje dbać o środowisko. Tymczasem e-papierosy negatywnie wpływają nie tylko na ludzi, ale też na środowisko. Baterii w nich używanych nie da się poddać recyklingowi.

Ta kampania jest dla mnie bardzo ważna, bo te e-papierosy naprawdę szkodzą młodzieży. I właśnie do niej kierujemy kampanię. Ja również się zaliczam do młodzieży i widzę, co się dzieje wśród moich rówieśników. Jest to dla mnie ważny, aby dotrzeć do nich z przekazem.

Jaki jest plan kampanii?

Nasza akcja jest podzielona na kilka części. Pierwszą jest krótki film promocyjny z moim udziałem. Kolejne to publikacje w mediach społecznościowych na ten temat.

Czy nadal studiuje pani, w ramach Erazmusa, w Rzymie?

Tak, ale co jakiś wracam do Polski na zawody, obozy treningowe.

Jakie warunki treningowe ma pani we Włoszech?

Nie mam prawa na nic narzekać. Wiadomo, że na początku łatwo nie było. To mój pierwszy w życiu wyjazd i mieszkanie bez rodziców, więc musiałam sobie wszystko poukładać, ale teraz jestem bardzo zadowolona. Z tego, jak treningi tam wyglądają i z osób, które mi tam towarzyszą. Dlatego oceniam ten wyjazd na plus.

Sam Rzym bardzo mi się podoba, choć nie jestem przyzwyczajona do życia w tak dużym mieście, bo jestem ze wsi. Ogólnie mi się podoba to, że jest tam mało nowocześnie, dominuje stara, wręcz zabytkowa zabudowa. Spacery po mieście są bardzo przyjemne.