Silesia Cup szansą dla debiutujących siatkarzy. "Chcemy, żeby później mogli grać o najwyższe cele"

Polscy siatkarze rozpoczną sezon reprezentacyjny od towarzyskiego turnieju Silesia Cup, który zostanie rozegrany pod koniec maja. - Nikola Grbić powołał szeroką kadrę, a my chcemy ogrywać jak najwięcej zawodników. Chcemy dać im możliwość zdobywania doświadczenia, żeby później mogli swobodnie grać o najwyższe cele - powiedział Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.

Początek przygotowań do rozgrywek o stawkę, będzie wyglądał podobnie, jak przed rokiem. Biało-Czerwoni rozegrają serię spotkań towarzyskich, tym razem jednak w ramach turnieju Silesia Cup. Podopieczni Nikoli Grbicia na początek zagrają z Ukrainą w katowickim Spodku, a później przeniosą się do PreZero Areny w Gliwicach, by zmierzyć się z Niemcami i Bułgarią.

- Co roku idziemy podobną ścieżką. Dołożyliśmy jedno spotkanie, ale nie dlatego, że chcemy przeciążać zawodników, tylko dlatego, że Nikola Grbić powołał szeroką kadrę, a my chcemy ogrywać jak najwięcej zawodników - powiedział Świderski.

Przed rokiem szansę zadebiutowania w kadrze w przedsezonowych sparingach otrzymali tacy siatkarze jak Łukasz Usowicz. Tegoroczne rozgrywki z pewnością również będą szansą dla tych, którzy jeszcze nigdy nie zagrali w biało-czerwonej koszulce.

- Chcemy dać młodym graczom możliwość zdobywania doświadczenia, żeby później mogli swobodnie grać o najwyższe cele. Nikola zawsze powtarza, że początek każdego sezonu reprezentacyjnego to czas dla młodych, mniej doświadczonych zawodników, wspartych kilkoma starszymi, bardziej doświadczonymi, żeby mogli ich poprowadzić - skomentował prezes PZPS.

Niewykluczone, że w turnieju zagrają także siatkarze, którzy od lat odgrywają czołowe role w reprezentacji. W szerokiej kadrze znaleźli się bowiem m.in. Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Jakub Kochanowski czy Tomasz Fornal.

- Nie wszyscy reprezentanci z zeszłego roku dostali wolne. Niektórzy od początku będą przygotowywać się do mistrzostw świata - dodał Świderski.

Reprezentacja Polski mężczyzn rozpocznie sezon od turnieju Silesia Cup ❗️ 28 maja w Katowicach oraz 30 i 31 maja w Gliwicach drużyny Bułgarii, Niemiec, Ukrainy oraz oczywiście Polski spotkają się podczas pierwszych meczów w 2025 roku 💪



⏰ Sprzedaż biletów od 𝟴 𝗸𝘄𝗶𝗲𝘁𝗻𝗶𝗮… pic.twitter.com/otSlhOvBBS — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) March 31, 2025

Czempionat globu jest docelową imprezą w tym sezonie. Zmagania odbędą się w dniach 12-28 września na Filipinach. Tytułu bronić będą Włosi, którzy w finale w 2022 pokonali Polaków.

