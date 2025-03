Trwa jedenasty sezon Lekkoatletyki dla Każdego

Jesienią ubiegłego roku projekt Lekkoatletyka dla Każdego! świętował dziesięciolecie. Organizatorzy chwali się wówczas, że w okresie dekady przez zajęcia sportowe, zawody oraz inne aktywności sportowe przewinęło się około miliona dzieci. W jedenasty rok działalności projekt wchodzi z nowymi wyzwaniami oraz ambitnymi celami.

– Projekt Lekkoatletyka dla Każdego to żywy organizm. Musi się rozwijać, szukać nowych sposobów na zachęcenie dzieciaków do sportu, do jego poznawania i uprawiania. Na szczęście mamy solidne grono osób, które to rozumieją i z dużym zapałem podchodzą do tych wszystkich wyzwań – z dumą podkreśla prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.

Dzięki profesjonalnej kadrze trenerskiej, liczącej prawie 600 osób, zajęcia dostępne są niemal w każdym miejscu kraju. Najmłodszymi uczestnikami zajęć organizowanych w programie są 7-latkowie. Dla nich to Lekkoatletyka dla Każdego! jest szansą na pierwsze spotkanie z Królową Sportu. Kolejne etapy sportowej przygody trwają dla uczestników przez 8 lat, aż do wieku młodzika. Młody człowiek dzięki zajęciom organizowanym w ramach programu może nie tylko zgłębiać tajniki sportu, ale także poznać wiedzę dotyczącą zdrowych nawyków żywieniowych.

– Staramy się, aby za rozwojem sportowym dzieci szły też dobre nawyki żywieniowe. W świecie pełnym tzw. śmieciowego jedzenia taka lekcja jak zdrowo się odżywiać jest niezwykle cenna – zauważa Marian Nowakowski, główny koordynator programu Lekkoatletyka dla Każdego.

Konsekwentna i systematyczna realizacji projektu zaczyna przynosić wymierne efekty sportowe. Pierwsze lekkoatletyczne sukcesy właśnie na zawodach programu LDK! odnosiła Pia Skrzyszowska, która w ostatnich tygodniach zdobyła medal halowych mistrzostw Europy oraz zajęła czwarte miejsce w halowych mistrzostwach świata. Podczas tej drugiej imprezy czasem 7.74 poprawiła przeszło 40-letni rekord Polski w biegu na 60 metrów przez płotki.

– Pia Skrzyszowska czy Klaudia Kazimierska to znakomite przykłady tego, że nasz projekt buduje nowe pokolenie gwiazd polskiej lekkiej atletyki. Mamy bardzo duże grono uzdolnionej lekkoatletycznie młodzieży, która dopiero wkroczy w ten wielki sport. Dziś mają 14-15 lat i zaczynają przygodę z bardziej profesjonalnym treningiem. Oni będą stanowić o sile naszej dyscypliny w kolejnych latach. Patrzymy perspektywicznie, celem są nie tylko Los Angeles 2028 i Brisbane 2032, ale także kolejne olimpijskie czterolecia – nakreśla wizję Sebastian Chmara.

