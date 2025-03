Wyjaśniła się przyszłość Szymona Kołeckiego! Wiemy, co dalej z jego karierą

Kołecki jako sztangista sięgnął po srebrny medal olimpijski w Sydney w 2000 roku, a osiem lat później w Pekinie zdobył złoto, choć to wyróżnienie otrzymał po latach w wyniku dyskwalifikacji rywali za doping. Po zakończeniu kariery w podnoszeniu ciężarów zaskoczył świat sportu, ogłaszając przenosiny do innej dyscypliny - mieszanych sztuk walki.

W poprzednim roku Kołecki powrócił do organizacji Babilon MMA po ponad sześciu latach. Rywalizował na galach oznaczonych numerami od 2 do 5, odnosząc zwycięstwa nad Michałem Orkowskim (5-4-0), Łukaszem Borowskim (5-9-0) i Ivo Cukiem (20-12-0). W ostatnim pojedynku przed rozstaniem z organizacją poniósł porażkę z Michałem Bobrowskim (8-1-0). Po tym starciu przeniósł się do KSW, gdzie zanotował cztery wygrane, pokonując m.in. Mariusza Pudzianowskiego (17-9-0, 1 NC) i Damiana Janikowskiego (10-7-0).

Jego spektakularny powrót do Babilon MMA nastąpił podczas jubileuszowej gali z numerem 50, gdzie w co-main evencie zwyciężył jednogłośną decyzją sędziów z Oli Thompsonem (23-17-0), obecnym mistrzem wagi ciężkiej organizacji. Kolejny pojedynek w tej federacji stoczył na gali Babilon MMA 51, ponownie triumfując jednogłośnie na punkty, tym razem nad Przemysławem Mysialą (24-13-1).

Nazwisko kolejnego rywala Kołeckiego nie zostało jeszcze ujawnione, jednak federacja zapowiada, że już wkrótce zdradzi "mocny sportowy plan" dla swojego najpopularniejszego zawodnika. Gale organizacji Babilon MMA można oglądać na sportowych antenach Polsatu.