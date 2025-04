Niespodzianka w Marrakeszu! Polak pokonał wyżej notowanego rywala

Kamil Majchrzak, aby znaleźć się w głównej drabince turnieju ATP Tour 250 w Marrakeszu, najpierw musiał przedzierać się przez kwalifikacje. W nich wyeliminował kolejno Marco Trungellitiego (6:4, 6:3) i Sumita Nagala (7:5, 6:1). Jaume Munar natomiast już we właściwych zmaganiach rozstawiony został z "6".

Spotkanie pierwszej rundy lepiej rozpoczął wyżej notowany Hiszpan, który przełamał Polaka na 2:1. Piotrkowianin nie pozwolił jednak odskoczyć przeciwnikowi i momentalnie odrobił stratę, wyrównując wynik starcia. Następnie obaj zawodnicy pewnie triumfowali przy swoim podaniu. Kluczowy okazał się 10. gem. W nim Majchrzak wywarł presję na podanie Munara i przechylił szalę zwycięstwa na swoją korzyść, triumfując tym samym w pierwszym secie.

W drugiej odsłonie zmagań Polak poszedł za ciosem. Zdecydowanie przejął inicjatywę na korcie, grał agresywnie, przez co Hiszpan często się mylił, będąc spychanym do defensywy. Efektem dobrej gry Majchrzaka był rezultat 3:0 z jednym breakiem. Następnie Hiszpanowi w końcu udało się zakończyć złą passę i dopisał jedynkę przy swoim nazwisku.

Nie wytrąciło to jednak z rytmu Polaka, który powiększył przewagę na 4:1. Chwilę później natomiast prowadził 40:0 przy serwisie Munara, ale ten wyszedł z opresji i nie oddał podania. Ostatecznie w drugiej partii nie było więcej przełamań. Majchrzak dowiózł korzystny wynik do końca, awansując tym samym do drugiej rundy zmagań w Marrakeszu.

O ćwierćfinał Polak, dla którego było to pierwsze zwycięstwo w cyklu ATP Tour od 30 miesięcy, zmierzy się z Jesperem de Jongiem. Holender w pierwszej fazie odprawił grającego z dziką kartą reprezentanta gospodarzy, Elliota Benchetrita, odnosząc wiktorię 7:5, 6:1. Będzie to pierwsza bezpośrednia potyczka Majchrzaka z de Jongiem.

Kamil Majchrzak - Jaume Munar 6:4, 6:3