Olbrzymia tragedia! Nie żyje piłkarz Neapolu. Umierał na rękach trenera

To miał być jeden z wielu treningów z udziałem piłkarzy Cantera Napoli. Młodzi zawodnicy pojawili się na murawie, ale zaledwie dwie minuty po rozpoczęciu ćwiczeń na boisko osunął się De Vivo, który stracił przytomność. Błyskawicznie zareagowano, udzielając mu reanimacji. Użyto nawet defibratora, ale nie udało się uratować chłopca, która zmarł na oczach prezesa klubu Gianluci Festy oraz w ramionach trenera Alessandro Ferro.

- Zrobiliśmy wszystko, co się dało, żeby go reanimować. Użyliśmy defibrylatora, ale Diego nie przeżył. Zmarł na moich oczach. Nie mam słów. Ta tragedia mnie zabiła. On dorastał u nas. Jak 14-latek mógł tak umrzeć? Zrobiliśmy, co mogliśmy, a i tak byliśmy bezradni wobec tej tragedii - wyznał Festa, cytowany przez włoskie media.

Nastolatkowi nie były też w stanie pomóc wezwane służby medyczne.

- De Vivo zmarł w ramionach swojego trenera, Alessandro Ferro. Był mistrzem — nie mogę pogodzić się z tym, co się stało. Wszystko wydarzyło się w ciągu dwóch minut - rzekł zdruzgotany szkoleniowiec.

Prawdopodobną przyczyną śmierci De Vivo jest zawał serca. Młody piłkarz uchodził za wielki talent. Jego sprowadzeniem interesował się m.in. Juventus. Kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego złożyli zawodnicy SSC Napoli oraz Milanu przed niedzielnym meczem w Serie A.

Polsat Sport