Pora na rewanżowe spotkania w ramach ćwierćfinałów PlusLigi. We wtorek Bogdanka LUK Lublin powalczy na wyjeździe o przedłużenie rywalizacji do trzech spotkań z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle. Transmisja meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Bogdanka LUK Lublin w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.