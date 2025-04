Polka nie zatrzymuje się w Bogocie! To już trzecie zwycięstwo

Katarzyna Kawa pokonała 6:1, 6:1 Valentinę Mediorreal Arias i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Bogocie. Dla Polki to trzeci triumf w Kolumbii po tym, jak przebrnęła kwalifikacje. Jej kolejną rywalką będzie Laura Pigossi lub Laura Siegemund.

Katarzyna Kawa w Bogocie ma za sobą mordercze eliminacje. Na ich etapie wyeliminowała Gerganę Topałową (7:6(1), 4:6, 6:4) oraz Patricię Marię Tig (7:5, 6:7(2), 7:6(6)). Podczas spotkań z Bułgarką i Rumunką Polka spędziła na korcie łącznie siedem godzin i 10 minut.

W starciu pierwszej rundy głównej drabinki imprezy rangi WTA 250 w Bogocie przeciwniczką Kawy była występująca dzięki dzikiej karcie, notowana dopiero na 800. miejscu w rankingu Valentina Mediorreal Arias. Od początku starcia widoczna była różnica kilku poziomów. Co prawda, obie zawodniczki rozpoczęły od wygranych serwisów, ale później do końca seta gemy wpadały już tylko na konto Polki.

Drugi akt rywalizacji również w całości przebiegał pod dyktando Polki. Młodziutka, bo zaledwie 17-letnia Kolumbijka nie miała nic do powiedzenia w potyczce ze zdecydowanie bardziej doświadczoną Kawą. Tenisistka z Krynicy-Zdrój szybko dwukrotnie przełamała Arias, co zaowocowało prowadzeniem 4:0. Wtedy reprezentantka gospodarzy przerwała swoją niemoc i dopisała na swoje konto jedynkę. Następne dwa gemy padły łupem Kawy, czego efektem był awans do drugiej rundy turnieju w Bogocie.

O najlepszą ósemkę zmagań w Ameryce Południowej Polka zmierzy się z Laurą Pigossi lub Laurą Siegemund. Dotąd Kawa mierzyła się trzykrotnie z Brazylijką i dwa razy zwyciężała. Spotkanie z Niemką natomiast byłoby ich pierwszym.

Katarzyna Kawa - Valentina Mediorreal Arias 6:1, 6:1