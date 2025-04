Puszcza po raz pierwszy awansowała do czołowej czwórki rozgrywek, które mają stuletnią tradycję. Zespół Tomasza Tułacza drugi sezon z rzędu dzielnie walczy o utrzymanie w ekstraklasie, a od niedawna może podejmować rywali na własnym stadionie w Niepołomicach. Nic zatem dziwnego, że szkoleniowiec spotkanie z Pogonią winduje do rangi "najważniejszego w historii klubu".

- We wtorek gramy najważniejszy mecz w historii Puszczy Niepołomice i tak zamierzamy do niego podejść. Ten klub jest pierwszy raz w półfinale Pucharu Polski, wśród czterech najlepszych drużyn, które grają o to trofeum. Chcemy zagrać o to, aby pojawić się na Stadionie Narodowym, bo to już byłaby fenomenalna sprawa - powiedział Tułacz po ostatnim pojedynku ligowym z Cracovią, przegranym 1:3.

Po raz pierwszy w tej edycji Puszcza wystąpi w roli gospodarza. Cztery poprzednie mecze - trzy z pierwszoligowcami i jeden z trzecioligową Sandecją Nowy Sącz - rozegrała na wyjeździe i wszystkie rozstrzygnęła na swoją korzyść różnicą jednej bramki.

Pogoń z kolei w dwóch poprzednich rundach gościła na własnym terenie przedstawicieli ekstraklasy - Zagłębie Lubin (4:3) i Piasta Gliwice (2:0). Czwarty aktualnie zespół ekstraklasy motywację ma inną niż Puszcza - chce bowiem wrócić na PGE Narodowy, gdyż 2 maja 2024 - w finale poprzedniej edycji, który był "najważniejszym meczem w historii klubu" - miał trofeum na wyciągnięcie ręki, ale ostatecznie uległa po dogrywce pierwszoligowej Wiśle Kraków 1:2 i gablota szczecińskiego klubu wciąż jest pusta.

- Bardzo mnie boli ta porażka, nie zapomnę tego meczu do końca życia, bo bardzo chcieliśmy zdobyć dla kibiców, dla siebie, dla Pogoni pierwsze trofeum. My już w pewnym momencie praktycznie mieliśmy ten puchar w rękach - powiedział wtedy po ostatnim gwizdku kapitan i lider "Portowców" Kamil Grosicki i dodał, że zrobi wszystko, by wrócić na reprezentacyjny obiekt i "naprawić to, co zostało zepsute".

Szczecinianie są krok od powtórzenia osiągnięcia sprzed roku i piątego finału w historii klubu. Cztery dotychczasowe przegrali różnicą jednego gola; poza 1:2 z Wisłą, po 0:1 w 1981 roku w Kaliszu po dogrywce z Legią Warszawa, w kolejnej edycji we Wrocławiu z Lechem Poznań oraz w 2010 w Bydgoszczy z Jagiellonią Białystok.

KN, PAP