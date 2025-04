Rosjanka zmieniła obywatelstwo. Teraz może to powiedzieć. "Musiałam"

Urodzona w Rosji Kasatkina przyznała, że jest wzruszona i podekscytowana możliwością startów pod flagą Australii. W zeszłym tygodniu otrzymała prawo stałego pobytu w tym kraju.

ZOBACZ TAKŻE: Sabalenka nagle zaczęła mówić o Świątek. Polka pozostawiona bez złudzeń

27-latka grała w cyklu WTA jako neutralna zawodniczka po tym, jak rosyjskim i białoruskim graczom zabroniono rywalizacji pod własnymi flagami po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Białoruś była miejscem postoju dla rosyjskich wojsk, które szturmowały Kijów od północy.

- Szczerze mówiąc, to jest inne uczucie, nie będę kłamać. Odczuwam wiele emocji. Muszę się do tego przyzwyczaić. Ale naprawdę cieszę się, że mogę rozpocząć nowy rozdział mojego życia, reprezentując Australię na wielkiej scenie - oświadczyła.

Kasatkina urodziła się w położonym nad Wołgą mieście Toljatti w obwodzie samarskim. Wyjechała z Rosji ponad dwa lata temu, po tym jak ujawniła swoją orientację seksualną i była jedną z niewielu rosyjskich tenisistek, które publicznie wypowiedziały się przeciwko wojnie.

Rosja uznała ruch LGBT za ekstremistyczny, a osoby go wspierające za terrorystów, co utorowało drogę do wytoczenia spraw karnych przeciwko gejom i lesbijkom.

- Biorąc pod uwagę wszystko, co działo się w Rosji, nie miałam wielkiego wyboru. Jako osoba otwarcie homoseksualna, jeśli chcę być sobą, musiałam wykonać ten krok i zrobiłam to - tłumaczyła tenisistka.

Kasatkina zajmuje obecnie 12. miejsce w rankingu WTA. Mieszka w Dubaju, trenuje w Hiszpanii, ale teraz planuje zamieszkać w Melbourne.

W pierwszej rundzie turnieju w Charleston Kasatkina otrzymała wolny los. W drugiej zagra z Amerykanką - Lauren Davis lub Jamie Loeb. Pierwszy raz przed meczem zostanie przedstawiona jako reprezentantka Australii.

"Muszę się do tego trochę przyzwyczaić, bo przez kilka lat nie podawano mojej narodowości" - przyznała tenisistka.

Rosjanka do tej pory zarobiła w cyklu WTA ponad 13 mln dolarów. Najlepiej radzi sobie na kortach ziemnych. Najwyższe miejsce w światowym rankingu - ósme - zajmowała w 2022 roku. W Wielkim Szlemie najdalej zaszła do półfinału Roland Garros.

PAP