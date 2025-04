Siemieniec uspokaja przed Superpucharem. "Już nie takie historie piłka nożna widziała"

W ocenie trenera Jagiellonii Adriana Siemieńca, poprawa gry jego zespołu jest kluczowa do wygrania piłkarskiego Superpuchar Polski, o który białostoczanie zagrają z pierwszoligową, niżej notowaną Wisłą Kraków. "Piłka nożna nie lubi takich komentarzy, że wygrana to tylko formalność" - zaznaczył.

Mecz mistrza kraju i zdobywcy Pucharu Polski rozegrany zostanie w środowy wieczór na Stadionie Narodowym w Warszawie.

- To dla nas niesamowita rzecz i okazja, żeby zdobyć trofeum, okazja na którą sobie zapracowaliśmy zdobywając mistrzostwo Polski i mimo tego, że wielu piłkarzy, którzy to mistrzostwo Polski zdobywali już nie ma, to jako Jagiellonia Białystok będziemy chcieli pojechać do Warszawy i zrobić wszystko, aby wygrać to spotkanie - zapewnił trener Siemieniec we wtorkowej wypowiedzi dla klubowych mediów.

Nie chciał komentować ani kwestii terminu (mecz o Superpuchar Polski powinien być rozegrany przed początkiem nowego sezonu rozgrywek, czyli w lipcu ub. roku), ani decyzji PZPN, że spotkanie zostanie rozegrane w Warszawie, a nie na boisku mistrza Polski.

- Jako trener skupiam się na tym, żeby zespół przygotować do meczu jak najlepiej i wrócić do Białegostoku z trofeum - mówił Siemieniec.

- Nie można myśleć o tym, jaki przeciwnik stoi po drugiej stronie, bo to nie powinno mieć żadnego znaczenia z perspektywy naszego przygotowania do meczu. My przede wszystkim musimy się poprawić w stosunku do ostatniego meczu (porażka Jagiellonii w sobotę z Lechią w Gdańsku 0:1) - powiedział.

- Już nie takie historie piłka nożna widziała, dlatego my przede wszystkim musimy się poprawić względem ostatniego meczu, wejść na wyższy poziom, do którego przyzwyczailiśmy. I wtedy na pewno będziemy bliżej tego, by zdobyć Superpuchar. Aczkolwiek Wisła też niejednokrotnie pokazała, że potrafi na bardzo wysoki poziom wejść, choćby w finale ubiegłorocznego Pucharu Polski - dodał szkoleniowiec Jagiellonii, nawiązując do zwycięstwa drugoligowca z Pogonią Szczecin.

- Piłka nożna nie lubi takich komentarzy, że wygrana to formalność i bardzo szybko potrafi sprowadzić na ziemię" - mówił Siemieniec.

Zapewniał, że Jagiellonia nie z takim nastawieniem jedzie do Warszawy.

- Jedziemy przede wszystkim źli po tym, co wydarzyło się w sobotę, z chęcią rehabilitacji i udowodnienia sobie, że potrafimy grać dużo lepiej i potrafimy wejść na dużo wyższy poziom niż ten, który zaprezentowaliśmy w Gdańsku - dodał trener mistrzów Polski.

Poinformował też, że do dyspozycji sztabu szkoleniowego są wszyscy gracze z kadry na ligowy mecz z Lechią, oprócz kontuzjowanych od dłuższego czasu obrońców Adriana Diegueza i Michala Sacka.

Spotkanie o Superpuchar Polski pomiędzy Jagiellonią Białystok a Wisłą Kraków odbędzie się w środę 2 kwietnia. Transmisja meczu w TV4, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek starcia o godzinie 21:00. Przedmeczowe studio rozpocznie się 20:00 w Polsacie Sport 1 oraz w Polsacie Sport Premium 1.

PAP