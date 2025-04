Stal Mielec ma nowego trenera. W polskim futbolu to znana postać

Jak poinformowano we wtorek, kontrakt z nowym trenerem ma obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku.

Prezes Stali Jacek Klimek poinformował, że bardzo szybko doszło do porozumienia z nowym opiekunem piłkarzy. Dodał, że klub skorzystał z zapisu w umowie podpisanej z Niedźwiedziem na początku września 2024 r. Otrzymał on odpowiednią odprawę i nic go już nie łączy z mieleckim klubem.

Wyjaśnił, że nie zwolnił go już w trakcie przerwy na reprezentację (przed niedzielnym meczem z Motorem Lublin, przegranym 1:4) gdyż liczył na odwrócenie złej passy, na zaprocentowanie pracy, która została wykonana przez zespół: - Taka operacja (wymiana szkoleniowca - PAP) to są też konkretne kwoty, a my musimy szanować każdą złotówkę. To nie jest zabawa i po naciśnięciu guzika budżet się nie powiększy - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Powiedział, że do zatrudnienia Djurdjevicia przekonały go m.in. jego waleczność i charyzma. Liczy, że zaowocuje duże doświadczenie nowego szkoleniowca jako piłkarza.

Poinformował, że oprócz Niedźwiedzia odszedł też trener przygotowania fizycznego Mateusz Borzym, zaś do sztabu szkoleniowego dołączy asystent serbskiego szkoleniowca..

Dodał, że nie żałuje, iż białoruski napastnik Ilja Szkurin przeszedł pod koniec lutego ze Stali do Legii Warszawa. W zespole z Podkarpacia był on jednym z podstawowych ofensywnych graczy: - W naszych realiach to była oferta nie do odrzucenia. Obie strony są wygrane. My możemy odetchnąć finansowo, a zawodnik rozwijać się.

- Bardzo chciałbym przeprosić naszych kibiców, którzy mocno nas wspierają. Niestety w dwóch ostatnich meczach nie popisali się piłkarze, członkowie sztabu szkoleniowego. Nie mówię tylko o wynikach. Po tych spotkaniach nie podziękowaliśmy fanom za wsparcie. Nigdy więcej się to nie powtórzy. Jeszcze raz przepraszam - powiedział też prezes.

Nowy trener Stali jest doskonale znany w Polsce. Jeszcze jako piłkarz w 2007 roku trafił do Lecha Poznań, którego barw bronił przez sześć lat. Później zaczął pracę szkoleniowca z młodzieżowymi zespołami "Kolejorza", a w 2018 r. przejął pierwszą drużynę. Na stanowisku utrzymał się niewiele ponad pół roku. W 2019 r. został trenerem pierwszoligowego Chrobrego Głogów, zaś w połowie 2022 r. Śląska Wrocław. Stracił posadę pod koniec kwietnia 2023. Potem był dyrektorem sportowym w zespole z Lipawy (Łotwa).

- Tak naprawdę byłem nie tylko dyrektorem sportowym ale też pomagałem w prowadzeniu zespołu - powiedział we wtorek nowy opiekun mielczan.

Dodał, że po odejściu ze Śląska poświęcił też więcej niż wcześniej czasu rodzinie oraz na doszkalanie się.

Podkreślił, że jako trener Stali będzie wymagał od zawodników, sztabu szkoleniowego oraz siebie: "pełni zaangażowania, determinacji i walki w każdym spotkaniu o zwycięstwo, a w czasie treningów ciężkiej pracy, która sprawi, że osiągniemy nasz cel".

Mielczanie w tabeli zajmują 16. miejsce w dorobkiem 23 punktów. Najbliższy mecz ligowy rozegrają w piątek. Na swoim stadionie zmierzą się z Cracovią Kraków.

PAP, GW