To już oficjalne. Wielki powrót reprezentacji Polski. PZPS ogłasza

Reprezentacja Polski dawno nie grała w Olsztynie. Po raz ostatni kadrowicze gościli w tym mieście w 2008 roku podczas jednej z edycji Memoriału Wagnera. Teraz wracają - ale już na nową Halę Urania.

ZOBACZ TAKŻE: Mówi, że PlusLiga jest lepsza od SuperLegi. Gra w Polsce nie jest jednak jego marzeniem



- Powrót reprezentacji Polski do Olsztyna to nie tylko wielkie wydarzenie dla kibiców, ale także dowód na to, że miasto nieprzerwanie pozostaje istotnym punktem na siatkarskiej mapie Polski. Międzynarodowe imprezy na dobre wpisały się w kalendarz olsztyńskich imprez. To pokazuje, że nowoczesny i dobrze zarządzany obiekt w połączeniu z głodnymi sportowych wrażeń kibicami to gotowy przepis na sukces. To początek nowego rozdziału w historii siatkówki w Olsztynie - powiedział prezydent Olsztyna Robert Szewczyk, cytowany w komunikacie prasowym.



Radości z powrotu do Olsztyna nie ukrywał też prezes PZPS Sebastian Świderski.



- Bardzo cieszymy się, że siatkówka po latach wraca do Olsztyna. Będziemy gościć w nowym obiekcie, w pięknej, odnowionej hali Urania, w mieście o wielkich siatkarskich tradycjach. Praktycznie przez całą ligę frekwencja meczowa jest prawie 100-procentowa, więc Olsztynowi należy się również mecz z udziałem reprezentacji Polski i możliwość zobaczenia na żywo wicemistrzów olimpijskich z Paryża. Jest to dla nas wielkie wydarzenie i kolejny krok w promocji naszej dyscypliny w nowych lokalizacjach - powiedział włodarz.

Towarzyski mecz Polski z Iranem odbędzie się 12 lipca. Początek o godzinie 18:00.