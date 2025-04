Uczeń przerósł mistrza, ale jest jeden haczyk... Zaskakujący pojedynek gwiazd

Target Darts od dawna zapowiadało pierwszy w historii pojedynek pomiędzy mistrzami świata. W ramach primaaprilisowego żartu sponsor obu zawodników zaskoczył jednak kibiców - zamiast rywalizacji przy tarczy, Phil Taylor i Luke Littler usiedli naprzeciw siebie przy stole, by zmierzyć się w popularnej grze Jenga.

Nietypowy "mecz" trwał dokładnie 3 minuty i 40 sekund, a jego triumfatorem okazał się "The Nuke". Fani darta wciąż czekają na pierwsze starcie tych dwóch ikon sportu w ich naturalnym środowisku - przy tarczy.

Littler, mimo zaledwie 18 lat, zdążył już zdobyć zarówno tytuł mistrza, jak i wicemistrza świata w darcie. Oba te sukcesy osiągnął w swoich pierwszych dwóch sezonach rywalizacji seniorskiej. Poza tym "złote dziecko" tej dyscypliny triumfowało w prestiżowych turniejach, takich jak Premier League Darts 2024, Poland Darts Masters 2024 czy UK Open 2025. Anglik w błyskawicznym tempie podbił świat darta i jeszcze jako 17-latek stał się milionerem. Rok 2024 zakończył z jedenastoma turniejowymi zwycięstwami w ramach cyklu PDC (Professional Darts Corporation).

Jego rywalem był legendarny Phil Taylor - absolutna ikona darta i najbardziej utytułowany zawodnik w historii tej dyscypliny. Choć obecnie nie bierze już udziału w najważniejszych turniejach, w przeszłości zdominował rywalizację, zdobywając aż 16 tytułów mistrza świata w latach 1990–2013. Szczególnie imponująca była jego passa z lat 1995–2002, kiedy to triumfował osiem razy z rzędu. Wielu próbowało choćby zbliżyć się do jego osiągnięć, lecz najbliżej - choć wciąż daleko - jest Holender Michael van Gerwen, który na swoim koncie ma trzy mistrzowskie tytuły.

Statystycznie największe szanse na zdetronizowanie Taylora ma właśnie Littler, który już teraz wyznacza nowe standardy i trendy w darcie. Pojedynek tych dwóch legend jest szeroko komentowany, jednak różnica wieku (46 lat) oraz fakt, że "The Power" nie jest już aktywnym zawodnikiem, budzą wątpliwości co do sensu takiego starcia.