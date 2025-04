Wisła Kraków zagra o Superpuchar Polski bez swojej gwiazdy

Rodado doznał urazu barku w piątkowym meczu ligowym z Kotwicą Kołobrzeg. Boisko opuścił w 70. minucie, chwilę po tym, gdy z rzutu karnego strzelił zwycięskiego gola. Na razie nie wiadomo, jak długo będzie pauzować.

- Angel jest w trakcie rehabilitacji, zobaczymy jak będzie przebiegała, czy uda się go doprowadzić do zdrowia bez operacji. Na dzisiaj obydwa scenariusze są prawdopodobne - powiedział trener Mariusz Jop, przypominając że przed rokiem Hiszpan zmagał się z takim samym urazem i wrócił do gry po dwóch tygodniach. Rodado pojedzie z drużyną do Warszawy i będzie tam wspierał swoich kolegów.

Wisła, która zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli 1. ligi, nie jest faworytem w starciu z mistrzami Polski. Jednak przed rokiem krakowianie sprawili na PGE Narodowym ogromną niespodziankę, zdobywając - jako 1-ligowiec - Puchar Polski, po zwycięstwie 2:1 nad Pogonią Szczecin. Zwycięskiego gola w dogrywce strzelił wówczas Rodado.

- W meczach ligowych gramy zazwyczaj z zespołami, które bronią się nisko i czekają na kontrataki. To sprawia nam trudności. W środę przystąpimy do meczu z pozycji drużyny, która nic nie musi, ale może sporo zyskać - zauważył Jop, który zapowiada, że dokona kilku zmian w składzie, bo już w sobotę czeka drużynę wyjazdowy mecz z Wartą Poznań.

- Tych zmian nie będzie tak wiele, bo spotkanie o Superpuchar traktujemy bardzo poważnie. To jest mecz o trofeum i nie ma mowy, aby podejść do niego w niewłaściwy sposób. Zrobimy wszystko, aby dobrze się zaprezentować i powalczyć o zwycięstwo - zadeklarował szkoleniowiec "Białej Gwiazdy".

Wisła będzie mogła liczyć w Warszawie na wsparcie swoich kibiców. Klub sprzedał cztery tysiące przyznanych mu przez PZPN biletów. Można się spodziewać, że sporo wejściówek fani "Białej Gwiazdy" zakupią jeszcze bezpośrednio przed meczem.

Wisła w swojej historii tylko raz zdobyła Superpuchar - w 2001 roku, wygrywając 4:3 z Polonią Warszawa w Starachowicach. O trofeum to rywalizowała jeszcze czterokrotnie. W 1999 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim przegrała 0:1 z Amicą Wronki. W 2004 roku "Biała Gwiazda" zmierzyła się z Lechem Poznań. Nie był to jednak osobny mecz o Superpuchar, ale jednocześnie spotkanie ostatniej kolejki ekstraklasy. Po 90 minutach był remis 2:2, a rzuty karne - przesądzające o przyznaniu trofeum - lepiej wykonywali poznaniacy, wygrywając 4-1. W 2008 roku, w rozegranym w Ostrowcu Świętokrzyskim meczu, Wisła przegrała 1:2 z Legią Warszawa.

Po raz ostatni "Biała Gwiazda" miała okazję powalczyć o Superpuchar w 2011 roku w Lubinie z Lechem Poznań. Po 90 minutach był remis 1:1, ale rzuty karne lepiej wykonywali piłkarze Lecha, wygrywając 4-3.

Mecz o Superpuchar pomiędzy Jagiellonią i Wisłą rozpocznie się w środę o godz. 21.00.

