Zagraniczne media aż huczą o planach Rakowa! Oto najnowszy cel

Największy szwedzki dziennik ”Aftonbladet” poinformował we wtorek, że Raków Częstochowa jest zainteresowany pozyskaniem dyrektora sportowego Haecken BK Goeteborg Martina Ericssona. W klubie spod Jasnej Góry od września jest wakat na tym stanowisku.

Według gazety, polski klub zebrał już obszerne referencje na jego temat, a właściciel Michał Świerczewski odbył z nim spotkanie.

"Wygląda na to, że na liście potencjalnych kandydatów na to stanowisko w klubie, który na osiem kolejek przed końcem sezonu prowadzi w tabeli polskiej ligi, Ericsson znajduje się bardzo wysoko" - napisał "Aftonbladet" podając we wtorek tę wiadomość jako "pilną".

44-letni Ericsson grał w m.in. IFK Goteborg, Broendby IF, Aalborg BK. Karierę piłkarską zakończył w Haecken BK, w którym występował w latach 2012-16. Dziewięć razy założył koszulkę reprezentacji kraju.

We wrześniu 2024 Raków za porozumieniem stron rozwiązał umowę z Samuelem Cardenasem, który pracował w tym klubie przez dziewięć miesięcy.