Zawodnik MMA ofiarą nożownika! O włos od tragedii

​W środowy wieczór w Winnipeg doszło do dramatycznego zdarzenia z udziałem Mariusza Książkiewicza, znanego zawodnika mieszanych sztuk walki (MMA) o pseudonimie "The Iron Pol". Podczas rutynowego wynoszenia śmieci został niespodziewanie zaatakowany nożem przez zamaskowanego napastnika. Mimo poważnego zagrożenia, Książkiewicz zdołał się obronić i uniknąć poważniejszych obrażeń.​

Po położeniu córek spać, Książkiewicz wszedł do ciemnej alejki za swoim domem, by wyrzucić śmieci. W mroku natknął się na mężczyznę w kapturze i kominiarce, który niespodziewanie zadał mu cios w klatkę piersiową. Początkowo sądził, że to przypadkowe zderzenie, jednak odczuwalny ból i krwawienie uświadomiły mu, że został ugodzony nożem. Instynktownie odpowiedział serią ciosów, powalając agresora na ziemię.​

Po zabezpieczeniu domu i zapewnieniu opieki dla dzieci, Kanadyjczyk samodzielnie udał się do szpitala. Lekarze stwierdzili, że rana, choć poważna, ominęła kluczowe organy o milimetry, co pozwoliło uniknąć tragicznych konsekwencji. Po opatrzeniu wrócił do domu, a policja rozpoczęła poszukiwania sprawcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia.​

Książkiewicz urodził się w Niemczech, ale od lat mieszka w Kanadzie, gdzie rozwija swoją karierę sportową. Jego pseudonim "The Iron Pol" nawiązuje do polskich korzeni - jego matka jest Polką. W przeszłości występował pod polską flagą, a jego biegła znajomość języka polskiego oraz nadanie córkom imion Paulina i Elżbieta podkreślają silny związek z naszą ojczyzną.​

W 2021 roku, Książkiewicz wziął udział w programie "Dana White's Contender Series" i powalczył o kontrakt z UFC. Niestety, przegrał z Brazylijczykiem Mario Sousą, co przekreśliło szansę na dołączenie do największej organizacji MMA na świecie. Następnie kontynuował karierę, zdobywając około rok temu pas mistrzowski amerykańskiej organizacji Ignite Fights w kategorii półciężkiej, pokonując przez nokaut byłego mistrza nieistniejącej już organizacji Bellator MMA, Rafaela Carvalho. Pod koniec grudnia 2024 roku, 35-latek podpisał kontrakt z nowo powstałą organizacją Global Fight League (GFL).​

Pomimo niedawnego ataku nożownika, Książkiewicz nie zamierza rezygnować z kariery sportowej. Planowany na czerwiec debiut w GFL pozostaje aktualny, a zawodnik jest zdeterminowany, by w pełni wrócić do formy i kontynuować przygotowania do nadchodzącej walki.