15-latek i 17-latek skazani. Chcieli zabić ekstraklasowego piłkarza!

Jak podaje dziennik "Aftonbladet", nastolatkowie byli doskonale przygotowani do popełnienia przestępstwa. Obaj mieli nielegalnie zdobytą broń palną, kominiarki i rękawiczki, a w ich telefonach policja znalazła zdjęcia piłkarza oraz dokładny rozkład jego dnia, w tym godziny wyjazdów na treningi i powrotów do domu.

Sąd nie miał wątpliwości, że 15- i 17-latek zamierzali dokonać morderstwa. Pierwszy z nich, ze względu na młody wiek, trafi na 2 lata i 3 miesiące do zakładu poprawczego, a ponadto będzie musiał wypłacić zawodnikowi Degerfors (media nie podały jego personaliów) 100 tysięcy koron szwedzkich (około 39 tysięcy złotych) odszkodowania. Starszy z nich był sądzony jak dorosły, przez co trafi do więzienia na 8 lat i 11 miesięcy. Ponadto on również będzie musiał zapłacić zawodnikowi 100 tysięcy koron.

Zdaniem "Aftonbladet", obaj nastolatkowie chcieli w brutalny sposób zemścić się na sportowcu za to, że ten, podczas sprzeczki z jednym z nich, uderzył go otwartą dłonią w twarz. Zawodnik został za to ukarany przez sąd grzywną w wysokości 2800 koron (około 1100 zł).

"Jeden z naszych zawodników został ukarany przez sąd karą grzywny za drobne złamanie prawa. Warto jednak dodać, że mógł on stać się ofiarą poważnej zbrodni, gdyż jego antagoniści usłyszeli dużo surowsze wyroki. Zarząd klubu Degerfors IF prowadzi wewnętrzne dochodzenie w tej sprawie, a piłkarz ma poparcie klubu. Jednocześnie informujemy, że dystansujemy się od wszelkich form przestępczości i przemocy" - czytamy w oświadczeniu klubu.

Degerfors IF po pierwszej kolejce sezonu (w Szwecji gra się systemem wiosna-jesień) jest liderem Allsvenskan (szwedzka ekstraklasa piłkarska). Kolejne spotkanie drużyna rozegra 6 kwietnia przeciwko Varnamo.