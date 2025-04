Przed startem rozgrywek kibice w Rzeszowie nie wyobrażali sobie innego scenariusza, niż obrona Pucharu CEV. Siatkarze z Podpromia krok po kroku przybliżali się do tego celu. Pierwszy opór napotkali na etapie ćwierćfinału ze strony Fenerbahce Stambuł Fabiana Drzyzgi. Wygrali oba spotkania, tracąc po jednym secie.

Niespodziewanie trudny okazał się dla rzeszowian pierwszy mecz półfinałowy z VB Tours. Obrońcy trofeum przed własną publicznością wygrali, ale dopiero po tie-breaku. W rewanżu nie pozostawili jednak złudzeń, wygrywając bez straty seta.

W finale Resovia zmierzy się z liderem ligi tureckiej. Ziraat ma aż 14 punktów przewagi nad drugim Galatasaray. Do tej pory przegrał tylko trzy spotkania. Podopieczni Mustafy Kavaza stoczyli heroiczny bój o awans do wielkiego finału z Itasem Trentino. Przegrali pierwszy mecz po tie-breaku, by na własnym terenie wygrać 3:1.

Największymi gwiazdami zespołu są Matthew Anderson, Toncek Stern i doskonale znany polskiej publiczności Trevor Clevenot, który w poprzednich sezonach reprezentował barwy JSW Jastrzębskiego Węgla i Aluronu CMC Warty Zawiercie.

- Myślę, że to będzie fajny, zacięty mecz. Atmosfera w rzeszowskiej hali jest bardzo dobra, ale myślę, że podobnie dużych emocji i też świetnego dopingu na trybunach możemy spodziewać się w Ankarze. Uważam, że to będą bardzo dobre mecze, na wysokim poziomie, rozgrywane między dwoma silnymi zespołami - powiedział francuski przyjmujący w rozmowie z portalem PlusLiga.pl.

Dla Resovii ostatnie dni nie są najłatwiejsze. Przegrała pierwszy mecz ćwierćfinałowy krajowych rozgrywek 1:3 z Aluron CMC Wartą Zawiercie, a co więcej nie mogła liczyć na wsparcie swojego podstawowego gracza Bartosza Bednorza. Przyjmujący reprezentacji Polski zmaga się z poważnym urazem łydki. Nie wiadomo, czy będzie on w stanie zagrać w meczu z tureckim gigantem.

