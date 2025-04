Kurek kontuzjowany, zastępca przemówił. "Nie do końca jego brak zaważył"

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przegrała 0:3 z Bogdanką LUK Lublin w drugim meczu ćwierćfinałowym PlusLigi. Stan rywalizacji wyrównał się i o awansie zadecyduje trzecie spotkanie. We wtorek kędzierzynianie musieli radzić sobie bez swojego lidera Bartosza Kurka. Zastąpił go Mateusz Rećko. - Dowiedziałem się dopiero rano, że w trybie awaryjnym muszę wystąpić w ataku - powiedział 26-latek.

Po meczu Rećko, który musiał zastąpić w ataku Kurka, przyznał, że o absencji lidera zespołu dowiedział się we wtorek.

ZOBACZ TAKŻE: 19-latek powołany przez Grbicia. Nie mógł uwierzyć! "Odrzuciłem połączenie"

- Nie do końca jednak jego brak zaważył na wyniku spotkania. Oczywiście, trudno go zastąpić, ale jesteśmy drużyną. Dowiedziałem się dopiero rano, że w trybie awaryjnym muszę wystąpić w ataku. Ostatnio tydzień leżałem w łóżku ze względu na chorobę - powiedział.

Także rozgrywający Zaksy Marcin Janusz po meczu zauważył, że nie można porażki tłumaczyć tylko brakiem Kurka. Przyznał, że to lider drużyny, ale to nie pierwszy raz w tym sezonie, gdy kędzierzynianie grali bez niego.

- Na początku sezonu długo też nie mógł grać i wyglądało to dobrze, lepiej niż teraz - przyznał Janusz.

Rozgrywający Bogdanki LUK Marcin Komenda nie zgodził się z opinią, że brak podstawowego atakującego w zespole rywala bardzo ułatwił sprawę jego drużynie.

- Nie zawsze tak jest, że taka absencja pomaga przeciwnikowi. Proszę zwrócić uwagę, że w takim przypadku rozgrywający przeciwnika musiał zmienić sposób dystrybucji piłek. My nie do końca byliśmy przygotowani na taką sytuację. Zresztą atakujący, który ostatecznie zagrał w kędzierzyńskiej drużynie, zaprezentował się dobrze. Jednak Kurek jest też liderem drużyny i może przez to ZAKSA miała problem - powiedział Komenda i dodał, że niedzielne, decydujące o awansie do półfinału spotkanie będzie świętem siatkówki w Lublinie.