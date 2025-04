Legenda przyznaje wprost. "Pierwszy raz w życiu nie mam żadnego planu"

Po raz ostatni Venus Williams wyszła na kort wyszła w marcu zeszłego roku. Podczas serii "Double Sunshine" wystąpiła w obu turniejach. Podczas Indian Wells przegrała w pierwszej rundzie z Nao Hibino. Z Miami Open też pożegnała się po pierwszym spotkaniu, ponosząc porażkę z Dianą Sznajder.

W tym sezonie Amerykanka miała ponownie wziąć udział w Indian Wells. Dostała od organizatorów dziką kartę, ale nie zdecydowała się z niej skorzystać. Kilka dni później natomiast trenowała na obiektach w Miami, na których odbywa się tamtejszy tysięcznik. W nim jednak Williams również nie wystartowała.

Przy okazji tamtych wydarzeniach siedmiokrotna mistrzyni wielkoszlemowa nagrała film, który opublikowała na swoim kanale na YouTube.

- To bardzo motywujące móc ponownie tu być i zobaczyć konkurencję. Uwielbiam tę część mojego życia. Ludzie patrzą na mnie i pytają, czy gram, a ja odpowiadam, że nie. Jedną sprawą jest wyglądać na sprawnego, a drugą - być naprawdę sprawną tenisistką - stwierdziła.

Williams opowiedziała także o potencjalnym powrocie do zmagań. 44-latka nigdy bowiem nie zakończyła oficjalnie kariery.

- Pierwszy raz w życiu nie mam żadnego planu. Teraz po prostu uwielbiam grać. Zamierzam grać każdego dnia, a jeśli poczuję się gotową do wzięcia udziału w turnieju, to zrobię to - przyznała.