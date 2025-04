Piłkarze ręczni Industrii Kielce w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Fuechse Berlin muszą odrobić sześciobramkową stratę z pierwszego spotkania, aby awansować do ćwierćfinału. „Nie mamy nic do stracenia” – powiedział trener Tałant Dujszebajew.

Tydzień temu kielczanie przegrali we własnej hali z niemiecką drużyną 27:33. Do przerwy wicemistrzowie Polski prowadzili 14:12, ale kilkuminutowy przestój w drugiej połowie postawił ich przed rewanżem w arcytrudnej sytuacji.

- To duża różnica, trudna do odrobienia na wyjeździe. To było zasłużone zwycięstwo zespołu z Berlina, ale na nasze życzenie. W ciągu kilku minut nie mogliśmy nic zrobić. Teraz jedziemy tam walczyć. Musimy utrzymać koncentrację przez 60 minut – powiedział obrotowy Industrii Arciom Karalek.

Trener Dujszebajew po przegranym pierwszym meczu szanse swojej drużyny na awans do ćwierćfinału ocenił na jeden procent.

- Historia nie kłamie. Jeszcze nigdy nikt w tej fazie rozgrywek nie odrobił takiej straty, grając na terenie rywala. Historia jest zawsze po to, aby ktoś ją napisał. Dlaczego nie mamy spróbować? Wszyscy nas skreślili. Dopóki żyjemy, może zdarzyć się cud – zaznaczył kirgiski szkoleniowiec.

Dodał, że jego zespół, aby myśleć o awansie, musi rozegrać niemal perfekcyjny mecz.

- Musimy zagrać fantastyczne spotkanie. Musimy mieć szacunek nie tylko do przeciwnika, ale i do siebie, a oprócz tego wiarę. Jeśli to będzie, jesteśmy w stanie powalczyć – powiedział Dujszebajew. Zaznaczył, że jego zespół nie ma nic do stracenia.

- Na boisku musimy pokazać charakter. Musimy wierzyć w siebie, w swoje umiejętności i być wojownikami. Wiemy, że to może być nasze ostatnie spotkanie w Lidze Mistrzów w tym sezonie – powiedział trener Industrii.

W środowy wieczór w Berlinie polską drużynę dopingować będzie 600-osobowa grupa kieleckich kibiców.

- Mamy fantastycznych fanów. Jeśli mieliby możliwość odwołania tego wyjazdu po pierwszym spotkaniu, to jestem pewny, że nikt nie zrobiłby tego. Oni chcą walczyć z nami. Ich doping będzie nam bardzo potrzebny – nie ukrywał Karalek.

Początek o godzinie 18:45.